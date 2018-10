Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de 6,8 pe Richter s-a produs la ora 22:54 la o adancime de doar 14 km. Cel puțin 3 persoane au fost ranite in urma cutremurului produs in Marea Ionica. Seismul a fost resimțit in alte 8 țari, printre care și Bulgaria, Italia sau Turcia. Cutremurul nu a produs pagube materiale colosale,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,2 grade a avut loc, joi, in sudul Greciei, in largul Peninsulei Peloponez, fiind simtit puternic, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Potrivit Observatorului grec de geofizica, seismul a avut magnitudinea de 5,0 grade. Cutremurul s-a produs la…

- Un cutremur puternic s a produs joi, 16 august, in sudul Italiei, in jurul orei 20:19, ora locala. Potrivit portalului emsc csem.org, seismul a avut magnitudinea de 5.7 pe scara Richter, fiind un cutremur de suprafata, epicentrul fiind la o adancime de 10 km. Miscarea tectonica s a produs la 36 de kilometri…

- Un cutremur de suprafata cu intensitatea de 4,7 grade s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri in centrul Italiei, fiind simtit puternic in numeroase localitati, anunta Institutul italian de Geofizica si Vulcanologie (INGV), potrivit Mediafax. Cutremurul de 4,7 grade a avut loc marti…

