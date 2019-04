Nou consilier local al PNL, la Primăria Hunedoara Partidul Național liberal va avea un nou reprezentant in legislativul hunedorean. Daniela-Maria Logofatu este cea care va ocupa funcția de consilier local, din partea Partidului Național Liberal și in cadrul ședinței Consiliului Local, de astazi, ea a depus juramantul. Daniela-Maria Logofatu este de profesie inginer și a devenit membru al Partidului Național Liberal din anul 2010. A fost președinte al organizației de tineret TNL municipiul Hunedoara, in perioada 2012-2016, șef cabinet parlamentar din 2013, iar in prezent deține și poziția de secretar general al organizatiei locale… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol: replicahd.ro

