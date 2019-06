Stiri pe aceeasi tema

- In parteneriat cu un lider mondial in tehnologie medicala, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures a fost inaugurat primul Centru de excelenta in Stroke din Romania. El va fi la dispozitia a circa 3 milioane de locuitori din opt judete.

- In aceasta seara, la Spitalul Universitar București a fost adus in stare grava fostul patron al falimentarei SC FC Petrolul Ploiești, Florian Walter, cel care a suferit, noteaza www.fanatik.ro, pe fond de stres, in urma anchetelor judiciare la care este supus de mai multa vreme, un accident vascular…

- Regizorul a mers singur la spital, la Centrul Medical Cedars-Sinai din Los Angeles, acuzand dureri la un picior, lucru confirmat de familia acestuia intr-un comunicat emis la sfarsitul saptamanii trecute. Insa a mai suferit un accident cerebral major in timp ce era internat, a intrat in coma, iar familia…

- Spitalul Judetean Vaslui a demarat o ancheta dupa ce doi pacienti cu probleme medicale similare au fost confundati. Unul dintre barbati a fost trimis, noaptea, cu Ambulanta, la un centru rezidential din judet, in locul celuilalt. Doar cand pacientul a ajuns la centru, personalul de acolo a semnalat…

- In urma cu o luna, Catrinel Sandu a trecut prin clipe grele, dupa ce tatal ei a suferit un accident vascular cerebral și a fost internat de urgența in spital, unde se afla și in prezent Catrinel Sandu a dat ultimele detalii despre starea barbatului și a ținut sa le mulțumeasca tuturor pentru susținere…

- O cantitate moderata de alcool consumata zilnic poate creste riscul de accident vascular cerebral, potrivit rezultatelor unui studiu facut de o echipa de cercetatori de la universitatile din Oxford, Marea Britanie, si Beijing, China, informeaza bbc.com. Cercetarea a fost efectuata pe un esantion de…

- Actorul Luke Perry a murit din cauza unui accident vascular cerebral ischemic, potrivit certificatului sau de deces, obținut de publicația americana US Weekly.Un astfel de accident vascular cerebral poate fi provocat de un cheag care blocheaza circulația sangvina intr-o anumita regiune a creierului…

