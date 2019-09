Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Oradea – Cluj Napoca, la kilometrul 588+900 de metri, judetul Cluj, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism si un autotren. In urma impactului, doua persoane au suferit leziuni grave, fiind in…

- Un nou caz revoltator scoate la iveala incompetența autoritaților. O fata de 15 ani, din Vaslui, a fost violata de tatal vitreg, iar polițiștii au trimis-o acasa, sub același acoperiș cu agresorul, care este cercetat in stare de libertate.Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis: Americanii…

- Mama unei fete de 13 ani din comuna Dobrun, zona Caracal, il acuza pe soferul microbuzului scolar de hartuire. Femeia spune ca agresiunea a vut loc in primavara. „I-a spus ca o invața el sa iubeasca cu adevarat”, a fost prima marturisire a femeii. Agresiunea s-ar fi petrecut pe 30 martie, intr-o zi…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65, la intrarea in localitatea Ganeasa dinspre Slatina, judetul Olt, traficul este ingreunat.Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva momente, intre un autoturism si o autoutilitara, pe fondul unei depasiri neregulamentare.In…

- O persoana a murit in urma unui accident produs luni pe DN29, in localitatea Dumbraveni, judetul Suceava, in care au fost implicate o mașina și un motoscuter, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs dupa ce șoferul unui motoscuter a derapat și a intrat intr-un…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 72A, in localitatea Voinesti, judetul Dambovita, soferul unui autocar de transport persoane care circula pe sensul de mers Targoviste Voinesti a pierdut controlul volanului si a intrat intr un stalp de electricitate,…