Stiri pe aceeasi tema

- Doi parinți tineri iși hranesc copilul din gunoaie ca sa economiseasca bani. Aceștia susțin ca deși mulți oameni stramba din nas la stilul lor de viața, ar trebui sa le urmeze exemplul, spre binele lor și al altora.

- ANAF vrea sa verifice modul in care ONG-urile cheltuiesc banii proveniti din donatii. Iar pentru asta le cere organizațiilor sa se inscrie in baza de date a FISC-ului si sa depuna declaratii fiscale. ANAF a comunicat acest lucru in urma cu puțin timp. Se va inființa un registru al entitaților și unitaților.…

- Deși nivelul salariilor în România este unul dintre cele mai scazute din UE, creșterile salariale ar trebui sa urmeze riguros dinamica productivitații muncii, ceea ce necesita o abordare treptata. În caz contrar, o abordare accelerata în acest domeniu poate genera inflație și…

- Modul de alocare a finantarilor pentru investitii la nivelul Bancii Europene de Investitii ar trebui schimbat, o posibila solutie fiind utilizarea unor indicatori, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul unei conferinte de presa. ‘Poate ca la nivelul Bancii Europene…

- UPDATE: In sedinta de Consiliu Local din 21 februarie, primarul a anuntat ca Ionut Marta si-a incheiat activitatea. Clubul urmeaza sa fie condus de Daniel Kotecz, din postura de interimar, in timp ce Ioachim Fat va prelua coordonarea echipei de baieti. Directorul CS Minaur Baia Mare, Ionut Marta, si-a…

- Cu siguranta ai auzit de-a lungul timpului vorbindu-se de alimente care ajuta la scaderea colesterolului si, fara niciun dubiu, conexiunea dintre alimentatie si colesterol ti-a starnit curiozitatea. In primul rand, sa incepem cu inceputul. In corpul nostru se regasesc doua ...

- Bonita Baxter, o britanica in varsta de 27 de ani, gravida in șase luni, a mers la spital, deoarece acuza dureri severe in piept și la nivelul stomacului. ea a fost dusa cu ambulanța la spital, fiindca, fiind cardiaca, doctorii s-au temut sa nu fie ceva ce i-ar putea afecta copilul. Femeia a ajuns la…

- Dupa ce o ploaie inghețata s-a așternut peste mai multe orașe din țara, poleiul s-a aștenut pe strazi, facand tot mai multe victime. Tudor Ciuhodaru, medic primar medicina de urgența, a postat pe Facebook cinci reguli pe care orice cetațean ar trebui sa le știe daca aluneca și cade. „E cod roșu de polei.…