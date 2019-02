Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Turcia trebuie sa traga invataminte dupa prabusirea unui imobil cu opt etaje, miercuri, la Istanbul. Potrivit unui nou bilant, in urma surparii cladirii au murit 18 persoane, relateaza AFP.

- Apar detalii șocante cu privire la blocul cu 8 etaje care s-a prabușit, zilele trecute, in Istanbul. Bilanțul morților este unul alarmant, iar din primele informații oferite de presa internaționala, se pare ca cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața.

- Zece persoane si-au pierdut viata si alte 13 au fost ranite dupa ce un bloc de locuinte cu opt etaje s-a prabusit la Istanbul, potrivit unui nou bilant difuzat de Biroul guvernatorului, relateaza joi agentia Reuters.

- Cel putin doua persoane au murit, iar altele sunt disparute dupa ce un imobil de opt etaje din orasul turc Istanbul s-a prabusit miercuri, afirma surse citate de cotidianul Hurriyet si de postul tv CNN Turk.

- Cel putin o persoana a murit si alte patru sunt date disparute sub daramaturi dupa ce un bloc de locuinte cu opt etaje s-a prabusit la Istanbul, a anuntat canalul turc de televiziune NTV, citat de Reuters si Xinhua. Potrivit sursei, tragedia s-a intamplat in cartierul Kartal, situat in partea asiatica…

- Cel putin noua persoane au murit, iar alte aproape 50 au fost rante joi, intr-o coliziune intre un tren de mare viteza (TGV) si o locomotiva, in Turcia, unde accidentele mortale in reteaua feroviara s-au multiplicat in ultimii ani, relateaza AFP.

- Cel putin 9 persoane au murit si 47 au fost ranite joi intr-un accident in care a fost implicat un tren de mare viteza, la Ankara, potrivit unui nou bilant anuntat de ministrul turc al transporturilor, informeaza AFP si Reuters. Un bilant precedent anunta sapte morti in urma accidentului. Accidentul…

- Prabusirea unui aparat de zbor militar in Istanbul a curmat patru vieti. O singura persoana a supravietuit accidentului de elicopter. Toate victimele sunt soldati. Elicopterul s-a prabusit in centrul orasului Istanbul, mai exact in cartierul Sancaktepe, potrivit site-ului BBC. Din cate se poate vedea…