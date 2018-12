Stiri pe aceeasi tema

- Zona in care se afla vulcanul Etna, intrat luni in fata de eruptie, a fost zguduita de un seism cu magnitudinea de 4,8 in noaptea de marti spre miercuri, care a facut patru raniti si a provocat prabusirea si avarierea unor cladiri stravechi, au anuntat miercuri reprezentantii autoritatilor italiene…

- Muntele Etna din Italia, cel mai inalt si mai activ vulcan din Europa, a erupt luni, expulzand o coloana uriasa de cenusa in atmosfera si determinand inchiderea aeroportului Catania, situat pe coasta estica a Siciliei.

- NASA a publicat imagini cu momentul in care a erupt vulcanul care a declanșat tsunamiul din Indonezia. Peste 160 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite din cauza valurilor uriașe care au lovit zona de coasta din vestul insulei Java. In imaginile realizate de la bordul Stației Spațiale Internaționale…

- Cel putin sase persoane au murit si alte peste 100 au fost ranite intr-un club din orasul Corinaldo, din estul Italiei, dupa ce sute de persoane s-au imbulzit spre iesirea din cladire, in urma unui incident care a creat panica, ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 a avut loc duminica in vestul Iranului, conform Institutului iranian de Geofizica. 210 de persoane au fost ranite in urma seismului, au precizat autoritațile locale. Epicentrul seismului a fost localizat la 17 km sud-vest de orasul Sar-e Pol-e Zahab, la 7 km adancime,…

- Un puternic seism cu magnitudinea de 6,5 pe scara Richter a fost inregistrat joi dimineata in apropiere de coasta estica a peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform ramurii regionale a Serviciului de Geofizica din cadrul Academiei Ruse de Stiinte, citat de Xinhua. Epicentrul cutremurului…

- Seismul a avut loc la primele ore ale zilei de 9 noiembrie, fiind un cutremur de suprafata. Miscarea telurica a avut 3,7 grade pe Richter, s-a produs la ora 03 si 14 minute, la o adancime de doar 4 kilometri, din cate s-a anuntat de la Institutul National de Fizica a Pamantului. Seismului de vineri…