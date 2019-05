Nou bilanţ al seismului din Peru şi Ecuador: 2 morţi şi 30 de răniţi 'Avem doi morti din cauza seismului. A doua victima facuta de acest puternic cutremur de pamant este un tanar de 15 ani, care a fost lovit in zona capului' in timp ce se afla in locuinta lui, in departamentul La Libertad din nordul statului Peru, a declarat Ricardo Seijas, directorul Apararii Civile din aceasta tara, pentru postul de televiziune Canal N. Adolescentul a decedat in urma ranilor suferite, dupa ce a fost transportat la spital. Duminica, o persoana a murit dupa prabusirea unei stanci peste locuinta sa din districtul Huarango, aflat tot in nordul statului Peru. In aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

