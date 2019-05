Stiri pe aceeasi tema

- Explozia s-a produs intr-o zona frecventata a orasului, aproape de intrarea rezervata femeilor intr-un mausoleu sufit din secolul al XI-lea, unul din cele mai mari din Asia de Sud, au precizat postul de televiziunea si politia locala. Aceasta a confirmat explozia, fara insa a comunica un bilant al…

- "Initial, s-au confirmat trei decese si s-a anuntat ca 33 de persoane au fost ranite. Bilantul mortilor a crescut la cinci", a declarat un localnic, Musa Mohammed, pentru SaharaReporters. Potrivit AFP, doua femei kamikaze au declansat exploziile in mijlocul multimii, in cartierul Muna Dalti,…

- O alunecare de teren provocata de un cutremur care a lovit duminica insula indoneziana Lombok s-a soldat cu moartea a cel putin 5 persoane si cu ranirea a peste 30, marea majoritate turisti straini si locali, in...

- Virusul gripal continua sa faca victime. Alte doua persoane au murit din cauza gripei, astfel ca numarul celor care au decedat din aceasta cauza ajungand la 168, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate…

- Prabusirea elicopterului, condus de un pilot kenyan, a avut loc duminica in jurul orei locale 20:00 (17:00 GMT), cauza incidentului ramanand deocamdata necunoscuta.''Informatiile disponibile indica faptul ca doua elicoptere au aterizat anterior la tabara Labolo, dintre care unul a reusit…

- Cel putin 13 persoane, printre care zece civili, au fost ucise luni in doua explozii succesive in orasul Idlib, controlat de organizatia jihadista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), in nord-vestul Siriei, a comunicat Ob...

- Un atentat sinucigas vizand un autobuz in care se aflau membri ai armatei de elita a regimului din Iran s-a soldat cu cel putin 20 de morti si 20 de raniti, miercuri, in sud-vestul tarii, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna, relateaza AFP.

- Alexandre Bissonnette, autorul atacului armat din provincia canadiana Quebec, in urma caruia șase persoane au murit, a fost condamnat la inchisoare pe viața, relateaza site-ul postului France 24."Ai omorat șase din compatrioții tai, a caror singura crima era ca sunt diferiți", a declarat judecatorul…