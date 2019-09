Stiri pe aceeasi tema

- Un atac sinucigas a avut loc joi in centrul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficialii guvernamentali. Explozia a avut loc intr-o zona din apropierea ambasadelor si a institutiilor guvernamentale . Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul…

- O explozie puternica s-a produs joi in centrul capitalei afgane Kabul, in apropierea cartierului general al NATO si a unor birouri guvernamentale, intre care principalul serviciu de informatii afgan, informeaza dpa si EFE.

- ATENTAT terorist extrem de sangeros la o nunta. Sunt cel putin 63 de morti si peste 180 de raniti O bomba a explodat sambata intr-o sala de nunți in Kabul, capitala Afganistanului, ucigand 63 de persoane și ranind peste 180. BBC relateaza ca a fost un atacator sinucigaș care a detonat bomba chiar in…

- Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 145 ranite în urma unui atentat cu mașina capcana revendicat de talibani și care a vizat miercuri un comisariat de poliție în vestul capitalei afgane Kabul, au anunțat autoritațile, citate de AFP."14 persoane au fost ucise și 145 ranite…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 13 ranite in urma unei explozii produse in nord-estul capitalei afgane Kabul duminica dupa-amiaza, dupa care atacatori inarmati au intrat in biroul unui partid politic, informeaza dpa si AFP, citand un bilant provizoriu al atacului. France Presse precizeaza…

- Un kamikaze aflat pe o motocicleta s-a aruncat in aer in apropierea unui microbuz in estul capitalei afgane, in jurul orei locale 08:10 (03:40 GMT), cinci persoane murind si zece fiind ranite, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi.Alte doua deflagratii,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si multe altele ranite in urma unei explozii cu bomba produsa langa poarta de intrare a Universitati de Stat din Kabul vineri dimineata, potrivit oficialilor locali, citati de AFP si dpa.

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.