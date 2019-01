Nou ambasador SUA în România. Chirieac, informația ZILEI despre Adrian Zuckerman Adrian Zuckerman nu a fost confirmat de Senatul SUA in sesiunea care s-a incheiat la finalul anului 2018. ”Excelența Sa Adrian Zuckerman, vorbitor de limba romana, originar din Romania, o personalitate puternica ce ar fi putut sa ințeleaga foarte bine realitațile din țara noastra spre deosebire de cei care au fost pana acum, se afla intre Senat și Casa Alba. Nu a fost nici respins, nici returnat președintelui. Cel care a facut acest lucru este senatorul democrat din New Jersey - Bob Menendez. Lumea este mica, iar asemanarile sunt izbitoare: Excelența Sa, domnul senator din Partidul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

