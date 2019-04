Notre-Dame. Întâmplare șocantă povestită de un preot român: ''Au îngenuncheat jenați'' Preotul ortodocs Ioan Istrati a ramas surprins dupa ce in urma unei vizite la Catedrala Notre-Dame alaturi de alți preoți ortodcși, starețului Catedralei, prezent la eveniment, nu i-a venit sa creada cat de credincioși sunt ortodocșii. "Imi amintesc de vizita mea la Catedrala Notre Dame din Paris, in 1994. Eram vreo 10 ortodocsi, printre care si doi preoti. Am insistat sa ne inchinam la Coroana de Spini, adapostita intr-una dintre capelele Catedralei. Preotii catolici, usor plictisiti, au incuviintat pana la urma sa deschida Capela unde se gaseste Sfanta Coroana care a ranit Crestetul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

