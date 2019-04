Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Paris a mers personal la Notre-Dame, inca de seara trecuta, cand inca flacarile nu fusesera stinse in totalitate, pentru a vedea urmarile incendiului violent care a cuprins una dintre constructiile simbol ale Frantei si pentru a discuta cu autoritatile aflate la fata locului. Nu singur,…

- Catedrala Notre Dame din Paris, una dintre cele mai vechi, mai mari si mai cunoscute din lume, a fost grav avariata de un imens incendiu. Flacarile s-au ridicat zeci de metri deasupra impunatorului monument gotic a carui istorie se intinde pe parcursul a peste 850 de ani si care se afla in ample lucrari…

- Jucatorul Harlem Gnohere (31 de ani), atacantul de la FCSB, a ramas impresionat de dezastrul din orașul lui natal. Cladirea veche de peste 850 de ani arde ca o torța și sunt voci care susțin ca nu va mai ramane nimic din cladirea care reprezenta un simbol al capitalei Franței. Harlem Gnohere a postat…

- Episcopul Husilor, Ignatie, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca este solidar cu poporul francez, care trece printr-un moment foarte greu, suferind o mare pierdere in urma incendiului izbucnit la Catedrala Notre-Dame din Paris."Orice natiune are un simbol. Cand arde simbolul, totul se ruineaza.…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro. UPDATE ORA 21:40 – Emmanuel Macron, presedintele Frantei, s-a deplasat luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris,…

- Val Valcu spune ca dezastrul de la Notre-Dame are și o dimensiune simbolica importanta, amintind ca Macron și-a anulat discursul din aceasta seara in cadrul caruia președintele Franței trebuia sa se adreseze poporului, intr-o perioada in care Franța a fost lovita de numeroase crize și scandaluri…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este cuprinsa de flacari.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.Publika.md informeaza ca varsta Catedralei Notre-Dame este de 850 de ani.

