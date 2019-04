”Patriarhia Romana a primit cu adanca intristare vestea despre incendiul care, in seara zilei de 15 aprilie 2019, a distrus acoperisul Catedralei Notre Dame din Paris, monument religios, istoric si arhitectural de valoare inestimabila, simbol al crestinismului european, cunoscut in intreaga lume si vizitat in fiecare an de milioane de pelerini si turisti.

Emblema venerabila a Europei catedralelor, biserica incarcata de istorie (inceputa in 1163), care a rezistat vicisitudinilor vremurilor de-a lungul a peste 850 de ani, aceasta a fost acum grav afectata, producandu-se, pe langa pagube…