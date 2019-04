Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea a afirmat, pe Twitter, ca gandurile sale se indreapta catre prietenii din Franța și catre toata comunitatea catolica, referindu-se la incendiul de la Catedrala Notre-Dame.„Gandurile mele se indreapta catre prietenii noștri din Franța și catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj in care arata ca Romania este alaturi de Franta in contextul incendiului de la catedrala Notre-Dame. "Vesti sfasietoare vin de la Paris. Notre-Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este…

- O tanara de 23 de ani din județul Cluj si-a gasit sfarsitul la Paris, unde se afla in vacanta impreuna cu iubitul ei. Fata și-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inalțime, chiar in fața barbatului care intenționa sa o ceara de soție in capitala Franței. Trupul…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor da votul final, astazi, pe legea bugetului de stat. In Parlament a ajuns si premierul Viorica Dancila, care a mers mai intai in biroul lui Liviu Dragnea. PNL si PSD isi disputa dublarea alocatiilor pentru copii.

- Henri de Orleans, conte de Paris și pretendent la tronul Franței, a murit la varsta de 85 de ani, luni, a anunțat fiul acestuia, Jean d'Orleans, potrivit closermag.fr, conform Mediafax.Fiul acestuia, Jean de Orleans, in varsta de 53 de ani, a publicat, luni, un mesaj pe contul sau de pe rețeaua…