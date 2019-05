Notre-Dame. Francezii, chemați să-și spună părerea despre restaurare In timp ce un sondaj YouGov publicat la sfarsitul lui aprilie arata ca mai mult de un francez din doi (54%) doreste o reconstructie "identica", comparativ cu 25% care se declarau favorabili unui "gest arhitectural", Riester a opinat ca este necesar sa studieze toate optiunile - de aici si concursul de arhitecti de stat pe care vrea sa-l lanseze -, dar ca francezii isi vor putea spune parerea in cadrul unei mari consultari publice. Catedrala Notre-Dame, concurs internațional de arhitecți Catedrala Notre-Dame, concurs internațional de arhitecți

Sursa articol si foto: dcnews.ro

