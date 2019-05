Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme instabila, valabila pana joi seara la nivelul intregii tari. Astfel, in intervalul 22 mai, ora 12:00 - 23 mai, ora 22:00, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, precum si la munte, cu precadere in zona Carpatilor…

- Franța arde din nou! Dupa cumplitul incendiu ce a distrus catedrala Notre Dame din Paris, flacarile au cuprins o cladire din orașul Versailles, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul Actu.fr.

- La trei zile dupa incendiul care a devastat edificiul, mai multe parti ale catedralei Notre-Dame de Paris risca sa se prabuseasca. Ministrul Culturii, Franck Riester, a detaliat aceste "puncte de fragilitate majora". Lucrari de consolidare sunt in curs, potrivit Le Figaro.In noaptea de luni…

- Ambasadorul Luca Niculescu a vorbit la Radio France International (RFI) despre faptul ca a vazut catedrala arzand, despre emotia foarte mare care i-a cuprins pe oameni si puncteaza ca ireparabilul nu s-a produs si ca in curand va incepe reconstructia edificiului, conform Agerpres.Citește și:…

- Luni seara la catedrala Notre-Dame din Paris, a izbucnit un incendiu violent. Este posibil ca incendiul saaiba legatura cu lucrarile de renovare. Una dintre turle și acoperișul s-au prabușit. S-a prabușit tot acoperișul, susțin martorii. Pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind cu…

- La 42 de ani de la cutremurul din 1977, sute de cladiri din Capitala risca sa se prabuseasca la primul seism puternic. Legislatia precara si lipsa de implicare sunt motivele pentru care vreme de 28 de ani responsabilii nu au reusit sa consolideze nici macar un imobil pe an, spun acum autoritatile.

- Un preot celebru trage un puternic semnal de alarma cu privire la numele pe care le primesc copiii la botez. Daca urmeaza sa aduci un copil pe lume te invitam sa citesti in continuare acest articol pentru a afla ceea ce este bine sa faci.