Lemnul este "probabil, solutia potrivita" pentru reconstructia structurii catedralei Notre-Dame din Paris, a sustinut joi, in cadrul unei audieri publice, un arhitect specializat in monumente istorice, insarcinat cu restaurarea cladirii, relateaza AFP. "Utilizarea lemnului este probabil solutia potrivita. In special datorita flexibilitatii sale. Iar gasirea lemnului nu este o problema. A priori totul sugereaza ca putem reconstrui cadrul de lemn", a insistat Pascal Prunet care s-a declarat incantat ca s-a putut pastra "o cunoastere perfecta " a structurii din Evului Mediu, care a ars la 15 aprilie.…