- Catedrala Notre-Dame din Paris a fost devastata luni seara de un incendiu violent care a facut ca acoperișul, dar și ”sageata” celui mai vizitat monument istoric din Europa sa se prabușeasca. Totuși, structura a fost salvata, iar pagubele reduse prin intervenția pompierilor.Ce…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza, printr-un mesaj pe Twitter, la incendiul care a distrus Catedrala Notre Dame de la Paris. "Stiri sfasietoare vin de la Paris. Notre Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta."/ "Heartbreaking…

- Un incendiu urias a cuprins luni seara catedrala Notre Dame, din Paris. Partea superioara a cladirii a fost cuprinsa de flacari. Fumul de la catedrala se vede de la cativa kilometri distanta. The intensity of the flames coming out of Notre Dame Cathedral in Paris... pic.twitter.com/JDAMCXFMk4…

- Tanara a cazut de la peste 12 metri inaltime sub privirea ingrozita a celui care o fotografia. Se aflau in zona Trocadero, acolo unde mii de turisti se straduiesc zilnic sa surprinda cel mai bun cadru cu turnul parizian. Integral pe Stirile ProTV

- Producatorii elvetieni de ceasuri, care se reunesc saptamana aceasta la Basel, la Salonul international de orologerie si bijuterie, au privirile atintite spre Londra si Paris, doua capitale cheie pentru vanzarea de produse de lux, afectate de Brexit si, respectiv, de protestele "vestelor galbene",…

- Toți oamenii iși doreșc sanatate, fericire, siguranța, pace sufleteasca, dar nu mulți ajung la rezultate clare și bine definite in acest sens. De ce un un om este trist in timp ce altul este fericit? De ce unii oameni reușesc sa faca fața mai bine stresului cotidian in timp ce alții par mereu doborați…

- Rosia Montana este cea mai cunoscuta localitate miniera din Romania, fiind atestata documentar acum nu mai putin de 1888 de ani. Numele localitatii Alburnus Maior, numele latin al Rosiei Montane, apare pentru prima data mentionat in tablita cerata nr. XVIII, datata 6 februarie 131.

- Un manifestant care participa la protestele "vestelor galbene" din Paris si-a pierdut sambata o mana in timpul confruntarilor cu fortele de ordine, cand un grup incerca sa forteze gardul de securitate din fata Adunarii Nationale (parlamentul), informeaza EFE si AFP, potrivit Agerpres. CITEȘTE…