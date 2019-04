Notre Dame ar putea fi refăcută cu o imprimantă 3D O companie vrea sa foloseasca cenusa si resturile catedralei Notre-Dame de Paris pentru a reconstrui elementele din piatra disparute sau deteriorate in incendiu. O companie olandeza, Concr3De, a propus sa reconstruiasca partile lipsa din Notre-Dame gratie imprimantelor 3D. Mult mai rapida si mai ieftina decat dimensiunea pietrelor, aceasta solutie ar ajuta la respectarea termenului de 5 ani, dorit de presedintele Emmanuel Macron pentru restaurarea completa a catedralei pariziene. Si contrar numeroaselor tehnici propuse pentru reconstructie in acest scurt timp, tehnologia 3D a imprimantei se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

