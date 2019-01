Notiunile de piata relevanta si piata adiacenta in materia intreprinderilor legate (partea I)

Chestiunea intreprinderilor legate prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza concertat continua sa puna probleme in domeniul accesarii de fonduri europene destinate IMM-urilor, dat fiind ca autoritatile de management apreciaza, cu usurinta, ca fiind indeplinita conditia actionarii pe aceeasi piata relevanta sau pe piete adiacente.



Este adevarat ca am mai abordat acest subiect, insa doar tangential, in cadrul unor articole mai vechi in care am incercat sa explicam conditiile in care doua sau mai multe intreprinderi sunt considerate legate,…