- Pastrand traditia, si in acest an, la Castelul Peles din Sinaia se va organiza manifestarea cunoscuta sub genericul “Vanatoarea de oua”. Actiunea va avea loc astazi, de la ora 12.00, copii cu varste cuprinse intre 3 si 10 ani, care s-au inscris in competitie prin intermediul unei adrese de e-mail, urmand…

- Mai multi sefi din Complexul Energetic Oltenia au participat in vara la un training la Govora. A fost vorba de un curs de 2 zile in care au invatat tehnici de comunicare nonverbala in leadership si management. Cursul a fost su...

- Ar putea sa va intereseze: Soare periculos 13.06.2010 Bomba alimentara descoperita de inspectorii d ela Protecția Consumatorilor în urma unui control la restaurantele ADIVIN. Produse expirate, depozitate în rafutir ruginite erau vândute constanțenilor atrași de prețul mai mic.…

- In mai multe unitati de invatamant prescolar din localitatea Voluntari a izbucnit joi un focar de toxiinfectie alimentara, Directia de Sanatate Publica Ilfov luand decizia suspendarii activitatii in aceste scoli.Citeste si: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, mesaj DUR in urma atacului terorist din…

- Ninge de joi seara in Capitala. Orice deplasare dureaza vineri in Capitala dublu fața de normal. In cursul nopții, drumarii au acționat cu 400 de autospeciale și material antiderapant, insa numai pe strazile principale.

- Scolile vor fi inchise vineri, din cauza vremii, in Capitala si in zece judete vizate de avertizarile meteorologice, potrivit Ministerului Educatiei. O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, a intrat in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora…

- Medicii si reprezentantii a peste 350 de organizatii non-guvernamentale cer inasprirea legii antifumat. Vor sa fie interzisa folosirea tigarilor care nu scot fum in spatiile inchise, asa cum se intampla de doi ani cu tigarile clasice.

- Greul abia urmeaza, avertizeaza meteorologii, care au emis, pentru urmatoarele zile, noi alerte de vreme rea, culminand cu un cod portocaliu ce va fi instituit joi seara și care va viza treime din țara.

- Drumuri inchise 19 Martie 2018. Traficul rutier a fost inchis pe mai multe drumuri naționale și județene din cauza condițiilor meteo. Autoritațile au oferit deja rute ocolitoare. Circulatia a fost reluata in conditii normale pe autostrada A2 (carosabil la negru) luni dimineata. Autostrada A2 a fost…

- Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia nu au finalizat negocierea noului Contract Colectiv de Munca la 15 martie, așa cum iși propusesera inițial. Noul termen este 25 martie, a spus Ion Rușeț, consilier al directorului gen...

- Seful Salvamont Arges ii atentioneaza pe iubitorii muntelui asupra riscului generalizat de producere a avalanselor in Muntii Fagaras, gradele de risc de avalansa fiind 3 si 4, ceea ce corespunde codurilor portocaliu si rosu. Ion Sanduloiu ii avertizeaza pe turisti sa nu urce pe traseele montane inchise…

- Dupa ce a reușit sa-și creeze o baza de clienți in toata țara, prin tarifele practicate sub prețul pieței, iata ca Digi Energy schimba foaia. Forțați și de schimbarea condițiilor de pe piața. Clienții care au parasit alți furnizori de energie, mai vechi și mai scumpi, precum Electrica sau…

- Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala.

- Disponibilizarile de anul acesta din Complexul Energetic Oltenia se vor face dupa alte criterii decat s-a mers pana in anii trecuți. Cei 200 de angajați care vor parasi CEO in cateva luni vor face asta doar la cerere, avand prioritate salariații din randul TESA, apoi cei cu boli profesionale,…

- O persoana a decedat din cauza viscolului care a afectat vineri Hokkaido, cea mai nordica insula a Japoniei.Un barbat de circa 20 de ani a fost gasit mort in localitatea Tomakomai dupa ce a incercat, impreuna cu alte doua persoane, sa salveze un sofer a carui masina ramasese

- Unitațile din invațamantul preuniversitar din județul Dolj vor ramane inchise și vineri. Decizia aparține membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din cauza frigului.

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca fetitele lui il intreaba de trei seri, atunci cand ajunge acasa cand inchide scolile. Edilul - sef a spus ca s-a pus o presiune asupra fiicelor sale din partea colegelor, pentru a-si ruga tatal ca sa inchida…

- Scolile inchise si saptamana viitoare. Sute de unitați de invațamant din toata Romania și-au inchis porțile saptamana aceasta din cauza vremii extreme care face ravagii in țara noastra. In București, dar și in alte orașe, elevii nu vor face cursuri pana luni. Totuși, vacanța lor s-ar putea prelungi,…

- Procurorul sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat, la prezentaea raportului de activitate pentru 2017, ca in urma deciziei CCR privind abuzul in serviciu s-au inchis 275 de dosare, prejudiciul total fiind de 148 milioane de euro, precizand ca ar fi necesar ca alte institutii sa recupereze banii.…

- Trei drumuri nationale care strabat judetul Giurgiu sunt inchise miercuri, iar pe DN 5 Bucuresti - Giurgiu se circula in conditii de iarna cu restrictii pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). "Din aceasta dimineata judetul Giurgiu…

- Viscolul puternic si ninsoarea abundenta creaza probleme in judetul Buzau. Pe anumite tronsoane de drum, vizibilitatea este foarte scazuta, iar pe alocuri s-au format suluri de zapada pe carosabil. Autoritatile sunt in alerta si s-a luat decizia, ca incepand cu ora 7.00, DN2 Euro 85, iesirea catre Ialomita…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Efectele vremii rele se vad din plin, la nivelul zonelor tarii in care ninge sau e viscol. Cele mai recente informatii facute publice din directia Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la ora 13 se stia ca nu se circula pe doua autostrazi – A2, cea care leaga Capitala de Constanta, si A 4 Ovidiu-Agigea.…

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emilian Dragnea, a hotarat suspendarea…

- Deși suntem extrem de aproape de prima za de primavara, peste Romania s-a napustit un val de aer polar și ninsori abundente. Cu doar doua zile inainte de Marțișor, viscolul și temperaturile scazute au pus stapanire pe Romania și sunt departe de a se fi terminat.Romania se afla in cea de-a…

- Recomandam in continuare prudența participanților la trafic, adaptarea vitezei la condițiile de drum și, inainte de toate, sa nu plece in calatorii fara echiparea corespunzatoare a autovehiculelor și informarea cu privire la starea carosabilului. DRDP Iași sta la dispoziția participanților la trafic…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Mai multe tronsoane de drum sunt inchise circulatiei in judetul Teleorman, printre care trei nationale (DN 65E, DN65A, DN51) si 10 judetene, iar viscolul ingreuneaza interventia autoritatilor, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, cu situatia din…

- Din cauza conditiilor meteorologice, unitatile de invatamant vor ramane inchise si marti, 27 februarie 2018.Decizia vine dupa ce meteorologii au anuntat cod portocaliul pana la data de 27 februarie, ora 14.00. Potrivit ANM, mediile maximelor nu vor varia semnificativ in perioada 26 februarie 01 martie,…

- Autoritatile din judetul Olt au decis din cauza condițiilor meteo nefavorabile, in vederea deszapezirii, sa inchida circulației urmatoarele tronsoane de drumuri județene: – DJ 542, pe tronsonul Caracal-Redea – DJ 542 A, pe tronsonul Redea-Rotunda – DJ 544 A, pe ...

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale.

- Autoritatile din judetul Giurgiu au decis suspendarea cursurilor in toate scolile si gradinitele din judet, masura fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care Giurgiu este unul dintre judetele pentru care s-a emis cod portocaliu de viscol si temperaturi foarte…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, duminica, la sedinta comandamentului de iarna, ca, avand in vedere avertizarea cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul, scolile vor fi inchise in zilele de luni si marti.

- Continua seria de meciuri amicale de fotbal pentru Atletic Olimpia Gherla. Echipa pregatita de Csaba Kilin și Adrian Trif a jucat joi la Cluj un amical cu U Cluj. Partida s-a jucat cu porțile inchise la stadion, la solicitarea antrenorului U, Adrian Falub, astfel ca spectatorii au lipsit cu desavarșire…

- Aproximativ 13.300 de angajati mai numara Complexul Energetic Oltenia, iar in acest an vor mai pleca acasa inca 200 de salariati, dupa ce se va pune in aplicare programul de reorganizare. Ca sa nu ramana cu forta de munca &ici...

- Mai multe unitați de invațamant din Vrancea au fost inchise astazi. Este vorba despre școlile din: Paunești, din cauza avariilor la rețeaua de alimentare cu energie electrica, Școala Bahnele din Vintileasca, din Movilița și Slobozia Bradului, tot din cauza lipsei curentului electric, școala Vidra,…

- In Romania, statul paralel executa oameni pana pleaca de la locul lor de munca. Valentin Riciu este cunoscut drept consilierul penal al ministrului de Interne, pentru care s-a facut un scandal mometru fix atunci cand ministrul de Interne se certa cu premierul Tudose din cauza celui care conducea…

- Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul romancei inchise pe nedrept in Marea Britanie , fiind notificata de autoritațile britanice cu privire la reținerea acesteia. Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul cetațeanului roman arestat inca din octombrie 2017, data la care a fost notificata…

- Liderii sindicali din Complexul Energetic Oltenia cer sa se intalneasca cu noul ministru al Energiei, Anton Anton, pentru a vedea ce viziune are legat de producatorul de energie pe baza de carbune. Eugen Iovan nu știe, deocamdata, ce fel de om este noul șef de la energie. Președintele…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a semnat actul normativ cu privire la aceasta interzicere a comerțului in zilele de duminica. Decizia ar urma sa atraga proteste din partea marilor retaileri occidentali, care sunt principala tinta a legii. O mare parte din profiturile lor este obtinuta…

- Conform unui comunicat al FSLI, mai multe scoli sunt somate in aceasta perioada de conducerile inspectoratelor scolare, precum si de Ministerul Educatiei Nationale, sa ia masuri care se impun pentru a se incadra in cheltuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018.…

- Ghiseele Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta sunt inchise miercuri, 24 ianuarie 2018, conform prevederilor art. 139 din Legea 53 2003 privind Codul muncii, potrivit caruia Ziua Unirii Principatelor Romane reprezinta sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Agentiile fiscale din cadrul…

- Cristiano Ronaldo (32 ani) are șanse mici sa revina la Manchester United, scriu jurnaliștii de la Marca.Dupa ce relațiile dintre portughez și conducerea lui Real Madrid s-au racit, au aparut informațiile ca Ronaldo ar putea pleca de pe Santiago Bernabeu. Una dintre principalele piste era formația de…

- In judetul Iasi au ramas inchise si vineri mai multe scoli. Lista acestora o gasiti mai jos. De precizat ca numai trei unitati si-au suspendat total activitatea (cele marcate cu bold), in rest fiind vorba despre structuri. "Orele se vor recupera pe parcursul semestrului I al anului scolar 2017-2018,…

- Pe toate drumurile judetene si pe sase segmente de drumuri nationale din Constanta au fost instituite, joi, incepand cu ora 11,00, restrictii de circulatie din cauza viscolului, opt scoli si-au suspendat cursurile, iar zeci de localitati sunt fara electricitate, conform autoritatilor locale.…

- Traficul feroviar se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna pe raza judetelor aflate sub Cod portocaliu si Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, si nu sunt magistrale feroviare inchise, a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate ''CFR'' SA, intr-un comunicat de…

- Presedintele Federatiei Nationale Mine Energie, care reprezinta peste cinci mii de salariati din Complexul Energetic Oltenia, nu este interesat de propunerile cu care au mers la minister liderii sindicali din Federatia Energetica. „Nu le-am cit...

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) functioneaza cu un total de 9 grupuri energetice din 11 disponibile. Sorin Boza, managerul CEO, a declarat ca este o perioada propice pentru companie si este o cerere ridicata de carbune si de energie pe carbune. Sorin ...

- Doua posturi vamale de tip debarcader și-au sistat temporar activitatea din cauza ceții dense si a nivelului ridicat al apei din riu, lucru ce impiedica deplasarea bacului peste riul Nistru, noteaza NOI.md. In acest context, sint consemnate limitari de circulație prin posturile vamale „Molovata” și…