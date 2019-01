Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele la examenul de admitere in Scoala de Politie “Vasile Lascar” Campina, sesiunea ianuarie 2019, au fost publicate, luni, de instituția de invațamant. Dintre cei 27 de candidați din Alba inscriști la examen, doar 7 au fost admiși, unul dintre aceștia aflandu-se pe lista de candidați pentru…

- Duminica, 20 ianuarie, s-a tinut proba scrisa la examenul de admitere in Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” de la Campina. 3933 de candidati au concurat pe 1300 de locuri. Ultima medie de admitere in acesta sesiune este 64 de puncte, in timp ce in sesiunea din august-septembrie s-a intrat cu…

- Rezultate Admitere Școala de Poliție Campina 2019. 3933 de candidați au susținut examenul de admitere pentru Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar”, de la Campina. Rezulatate publicate. Notele la sesiunea din ianuare 2019 sunt mai mici decat la sesiunea din vara 2018.

- Cel mai mare punctaj la proba scrisa (95 puncte) pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" l-a obținut o candidata din județul Prahova - Alexandra Elena Zamfir, iar intre primii zece admiși se numara șapte fete și trei baieți. Punctajul minim cu care s-a intrat la aceasta sesiune…

- Duminica, 20 ianuarie, 3933 de candidati au sustinut proba scrisa la examenul de admitere in Scoala de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” de la Campina. Candidatii din toate colturile tarii au concurat pe 1300 de locuri.

- In cateva zile incepe sesiunea de iarna pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina. 5.863 de candidați și-au depus dosarele la inspectoratele județene de poliție din țara, acolo unde au susținut o prima evaluare medicala și testul psihologic. Pe 10 și 11 ianuarie va…

- In luna ianuarie 2019 va avea loc un nou concurs de admitere la scolile de politie Campina si Cluj-Napoca. Inscrierile se pot face pana la data de 23 noiembrie 2018, la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului pe raza caruia iși are domiciliul candidatul.…