Stiri pe aceeasi tema

- „Nu comentam solutia", a spus Maria Aldea, avocata notaritei. Pedepse mult mai dure au primit afaceristii Lucian Ailenei si Mihai Petrisor, care au primit 2 ani, 3 luni si 10 10 zile, respectiv 1 an, 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare. Alte persoane inculpate in acest dosar au fost achitate.…

- Medicii slatineni Mircea Tusciuc si Paul Iancu au fost condamnati, miercuri, la cate trei ani si sase luni inchisoare cu executare, pentru uciderea din culpa a unui copil in varsta de noua ani, din Serbanesti, decizia luata de Curtea de Apel Craiova este definitiva, informneaza Mediafax.Initial, ...

- Curtea de Apel Iasi a decis, definitiv, sa condamne la 10 ani de inchisoare un tanar din Tomesti acuzat de omor. Raducu Marin si-a ucis un consatean la scurt timp dupa ce a petrecut cu acesta. S-a intamplat in noaptea de 29 spre 30 iulie 2017, la Chicerea, acolo unde victima, Ioan Ciocanas, tata a cinci…

- Patru soferi vasluieni vor ramane pietoni dupa ce Curtea de Apel Iasi le-a respins apelurile impotriva sentintelor primite din partea judecatorilor vasluieni. Totii au fost condamnati la pedepse cu suspendarea executarii pentru ca au fost descoperiti in trafic conducand sub influenta alcoolului. Desi…

- Curtea de Apel Iasi a amanat ieri luarea unei decizii intr-unul dintre cele mai importante dosare de crima organizata din Iasi. Magistratii au stabilit ca luarea unei decizii definitive in dosarul in care sunt inculpati Marian Tiuga si Petronel Corduneanu sa aiba loc in data de 7 februarie. In prima…

- Tinerii care au violat eleva de 18 ani, in urma cu trei ani, se numara printre beneficiarii recursului compensatoriu, scrie Adevarul.ro, iar trei dintre ei se pregatesc de liberarea condiționata. Toti cei sapte tineri sunt incarcerati in Penitenciarul Vaslui. Ei iși executa pedepsele in regim…

- Curtea de Apel Iasi a decis, luni, 8 ianuarie, ca fostul rector al Universitatii „Petre Andrei”, Sorin Bocancea sa fie condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare cu executare, decizia nefiind definitiva.

- Curtea de Apel Iasi a decis, astazi, sa ii condamne pe profesorii ce ar fi fost implicati in fraudarea situatiei scolare a unui student, in 2016. Judecatorii ieseni au stabilit urmatoarele pedepse, care nu sunt definitive si pot fi atacate cu apel: Florin Druga – 3 ani de inchisoare cu executare Cristian…