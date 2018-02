Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Ilfov a admis solicitarea ANAF de poprire a conturilor deputatului Daniel Constantin, pentru a recupera o parte din prejudiciul din dosarul in care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru prejudicierea ICA. In perioada 2007-2008, Constantin a imprumutat de la Voiculescu…

- Depozitarul Central a incheiat un protocol de colaborare cu Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale. In baza acestui parteneriat, notarii publici vor putea obtine sumare de cont care atesta toate detinerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate, evidentiate in…

- Depozitarul Central a incheiat un protocol de colaborare cu Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale, in baza caruia notarii vor putea obtine sumare de cont care atesta toate detinerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate, evidentiate in conturile individuale.…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca au fost confrmate inca trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, din judetul Mures si doua femei, din judetul Arges si, respectiv, Capitala. Numarul total al deceselor a ajuns la 35, in sezonul 2017-2018, conform…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, ultimele trei persoane care au murit din cauza virusului gripal erau…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, luni, ca s-au confirmat trei noi decese provocate de gripa. Este vorba despre o femeie in varsta de 80 de ani din Bucuresti, o femeie de 47 de ani din judetul Arges si un barbat de 75 de ani din judetul…

- Compania aeriana iraniana Aseman Airlines a anuntat ca epava avionului prabusit duminica nu a fost inca gasita, astfel ca deocamdata nu se stie cu exactitate numarul persoanelor decedate. Initial, compania anuntase ca toate cele 66 de persoane aflate la bord si-au pierdut viata."Nu avem inca…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca un un barbat in varsta de 28 de ani, din Judetul Iasi, a murit din cauza virusului gripal de tip A, acesta fiind un caz social fara a fi vaccinat antigripal.…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat, vineri, ca a constatat starea de incompatibilitate si existenta unei diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate in cazul a sase fosti si actuali functionari publici. Potrivit unui comunicat al ANI transmis AGERPRES,…

- Nu este justificata crearea unui regim juridic mai favorabil privind suspendarea raportului de serviciu in cazul functionarilor publici trimisi in judecata, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, pe 23 ianuarie, o obiectie de neconstitutionalitate formulata…

- Nu este justificata crearea unui regim juridic mai favorabil privind suspendarea raportului de serviciu in cazul functionarilor publici trimisi in judecata, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, pe 23 ianuarie, o obiectie de neconstitutionalitate formulata…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei. Este vorba despre o femeie de 88 de ani din București care avea și alte probleme medicale, informeaza stiri.tvr.ro. Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat inca 229 de cazuri noi de ...

- Circa 900.000 de numere de telefon au fost portate in anul 2017, majoritatea de telefonie mobila, iar bilantul total arata ca, de la lansarea portabilitatii in Romania s-au inregistrat 4,5 milioane de astfel de operatiuni, reiese din datele publicate, joi, de Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Inapoi la parinti... Un sfert dintre românii aflati într-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data înapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti.…

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti. Conform cercetarii, in cazul…

- Echipele de salvare au actionat pe parcursul intregii nopti de duminica spre luni pentru recuperarea cadavrelor persoanelor decedate in urma prabusirii unui avion de pasageri al companiei Saratov Airlines la sud-est de Moscova, accident soldat cu moartea tuturor celor 71 de pasageri si membri ai...

- Crește alarmant numarul deceselor provocate de gripa. O femeie de 60 de ani din Galati a murit sambata și astfel, s-a ajuns la 18 decese, anunta Institutul National de Sanatate Publica. Si numarul cazurilor creste de la o zi la alta.

- Primarul comunei Albeni a recunoscut ca a luat calculatoarele folosite de doua salariate pentru a le verifica. Edilul banuieste ca functionarele stateau pe un site de socializare in timpul programului si ar fi lansat o serie de atacuri asupra sa de pe conturi false. Mai mult, barbatul spune…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad din 1 ianuarie cu aproape 7 la suta, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme. Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme.Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Epidemie de gripa in Europa. Ministerul Sanatatii recomanda vaccinarea antigripala Ministerul Sanatatii face apel pentru vaccinarea impotriva virusului gripal, dupa ce opt persoane au murit din cauza gripei. Specialistii atrag atentia ca la nivel european este epidemie, iar cea mai eficienta metoda…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta, prin Biroul Teritorial Suceava, la Spitalul Județean de Urgența Sf. Ioan cel Nou din Suceava, in legatura cu decesul unei femei in respectiva unitate sanitara. Sesizarea din oficiu și ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 și art.…

- OPTEX, lider mondial în dezvoltarea de soluții de detecție, a lansat videointerfonul wireless iVision+, recomandat utilizatorilor care doresc sa combine confortul cu siguranța într-un mod cât se poate de flexibil. Identificarea persoanelor care solicita accesul pe o proprietate,…

- Abrogarea suspendarii raportului de serviciu in cazul trimiterii in judecata a functionarilor publici creeaza un privilegiu si poate afecta activitatea si imaginea publica a autoritatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Coalitia de guvernare a anuntat luni, oficial, ca va introduce impozitul pe venitul global. Afirmatia a fost facuta atat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cat si de seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care n-au dat insa niciun fel de detalii privind forma pe care o va imbraca actul normativ privind …

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, impozitul pe venituri a scazut de la 16 la 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat in cazul persoanelor juridice, potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal.Cu toate acestea, in lege, sunt prevazute mai multe categorii de venituri pentru care contribuabilul…

- Medicii nu au incalcat procedurile medicale si nici conduita profesionala in cazul pacientei in varsta de 63 de ani care a murit in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava la inceputul acestei luni, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Mihai Ardeleanu.…

- Impozitul pe venituri a scazut, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice, de la 16% la doar 10%, incepand cu 1 ianuarie 2018, conform unui act normativ publicat la finalul anului trecut si care a modificat Codul Fiscal.

- De la 1 ianuarie, impozitul pe venituri a scazut de la 16 la 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat in cazul persoanelor juridice, conform modificarilor aduse Codului Fiscal. Totuși, in lege, sunt prevazute ...

- Codul Fiscal care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, prevede un impozit pe venituri de 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cazul persoanelor juridice. In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a afirmat marti seara, dupa o vizita la MAI, ca a dorit sa se asigure ca exista toate mijloacele necesare pentru interventie, in cazul in care va fi nevoie, avand in vedere codul galben emis de meteorologi. "Am facut o analiza in Centrul National de…

- Ajutorul de inmormantare a crescut cu 1.000 de lei, fiind acum in cuantum de 4.162 lei. Cui se acorda ajutorul de inmormantare. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care…

- Inca de acum doua-trei-zile s-a vorbit mai cu seama in mass-media centrala despre cazul unei femei care ar fi murit cu zile la Sibiu, dupa ce, postrivit spuselor rudelor, ar fi fost plimbata de la un spital la altul, fara sa i se acorde atenția necesara de catre personalul medical. Read More...

- In urma unei discuții purtate cu managerul Spitalului Județean de Urgența Suceava, Gheorghe Flutur i-a cerut acestuia sa faca o ancheta in cazul Cristinei Ungureanu, de 63 de ani, care a murit saptamana trecuta in urma unei peritonite.

- Principalele evoluii rezultate din analiza soldurilor i fluxurilor conturilor financiare în trimestrulIII 2017 fa de trimestrul III 2016 pot fi sintetizate astfelCreanele financiare ale sectorului &bdquoAdministraii publice&rdquo (S.13) exprimate ca pondere în produsul intern brut au sczut...

- Potrivit legislației italiene, persoanele care locuiesc in peninsula și au venituri de sub 1000 de euro pe luna sunt considerați in pragul saraciei și au dreptul la o serie de prestații și contribuții de stat. Printre beneficiile financiare de care beneficiaza cei cu venituri mici se numarar dreptul…

- Odata cu adoptarea hotararii privind taxele și impozitele locale pentru 2018, Consiliul Local Campina a aprobat anularea datoriilor mai mici de 40 lei, calculate la 31 decembrie 2017, atat in cazul persoanelor fizice, cat și in cazul persoanelor juridice.

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein fara aplicarea unor taxe suplimentare va creste cu circa 22% incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare, a anuntat Autoritatea…

- Marea Britanie a declarat marti ca Phenianul se afla in spatele atacului cibernetic 'WannaCry' care a afectat circa 300.000 de calculatoare din 150 de tari la inceputul acestui an, alaturandu-se Statelor Unite care au acuzat oficial luni Coreea de Nord pentru acest incident, relateaza Reuters. Centrul…

- Acesta a declarat ca ancheta desfasurata de Ministerul Sanatații este inca in desfașurare, iar pana acum s-au constatat „o serie de disfunționalitați”. Scapat inca o data de demitere in urma ultimatumului primit de la premierul Tudose, care ii ceruse imperios sa rezolve problema imunoglobulinelor,…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Curtea Constitutionala ar trebui sa raspunda astazi daca este in regula ca un functionar public trimis in judecata pentru infractiuni grave sa mai poata ocupa pe durata procesului functia publica asa cum isi doresc parlamentarii.

- Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii si teatrului idis a fost adoptat pe 29 noiembrie, cu unanimitate de voturi, de plenul Camerei Deputatilor. Proiectul, initiat de reprezentantul minoritatii ebraice in Parlament, deputatul Silviu Vexler, a fost adoptat de Senat, Camera…

- Dan Mihalache, Ambasadorul Romaniei la Londra lovește din nou! Cazul celor 100 de pasageri romani ai unei curse Londra-Cluj ce trebuia sa decoleze duminica de pe aeroportul Lutton au fost nevoiți sa ramana la sol, din cauza condițiilor meteorologice severe din Marea Britanie, nu pare sa-l impresioneze…

- Dan Mihalache, Ambasadorul Romaniei la Londra lovește din nou! Cazul celor 100 de pasageri romani ai unei curse Londra-Cluj ce trebuia sa decoleze duminica de pe aeroportul Lutton au fost nevoiți sa ramana la sol, din cauza condițiilor meteorologice severe din Marea Britanie, nu pare sa-l impresioneze…

- CCR va dezbate in 13 decembrie sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis referitoare la Legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie in cazul in care sunt trimisi in judecata pentru infractiuni, potrivit unor surse. Presedintele…

- Ajutorul de deces, majorat la 3.131 de lei – mai multi bani pentru inmormantare, dupa adoptarea bugetului asigurarilor sociale pe 2017. Astfel, ajutorul de deces a crescut cu peste 400 de lei, de la 2681 de lei la 3.131 de lei. Acest drept de asigurare sociala se acorda, conform Legii pensiilor,…

- Dupa ce o femeie a decedat in Spitalul Județean din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina, ministrul Sanatații, Florian Bodog, a reacționat luni pe Facebook, atacandu-l furibund pe predecesorul sau care a facut public cazul, Vlad Voiculescu, și dand asigurari ca problema ar fi fost rezolvata…

- Cabinetul de miniștri a aprobat alocarea, din Fondul de rezerva al Guvernului, a câte 50 de mii de lei familiilor celor trei persoane decedate în urma accidentul produs, în seara zilei de luni, la mina din Pașcani, Criuleni, transmite IPN. Premierul Pavel Filip a transmis…