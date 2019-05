Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu este inregistrat cum intra intr-un restaurant situat chiar pe plaja din Mamaia, in apropierea zonei in care era organizat festivalul de muzica electronica, plimbandu-se minute in sir parca total dezorientat. La un moment dat a intrat chiar si in bucataria localului, fumand agitat.…

- Razvan Ciobanu se afla la mare pentru a petrece vacanța de Paște, existand martori care au declarat ca acesta a fost vazut la un festival de muzica electronica. Așa s-a lansat ipoteza ca ca ar fi plecat de la distracție direct pe drumul morții. Cancan are insa filmul evenimentelor. Astfel,…

- Un numar de 35.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca au fost transmise pensionarilor, iar pana la sarbatorile de Paste, in jur de 30.000 dintre vor fi si puse in plata, potrivit ministrului Muncii. Pensiile persoanelor care au lucrat in grupa 1 si a 2-a de munca…

- ”Incepand de luni vom face plata aferenta lunii aprilie, pentru tot ceea ce inseamna pensii. Pana in data de 15 aprilie, orice pensionar va avea banii acasa, indiferent de forma de plata. Intr-adevar sunt creșteri spectaculoase pentru cei care au lucrat in grupa I și a II de munca și nu li s-au acordat…