- Înaintea ședinței comisiei juridice a Parlamentului European care urmeaza sa formalizeze decizia în cazul sau, Rovana Plumb a transmis o scrisoare acestui for în care anunța ca împrumutul de 800.000 de lei a fost achitat cu doua apartamente deținute în România, astfel…

- Precizarile presedintelui AEP legate de utilizarea datelor cu caracter personal ale alegatorilor romani din strainatate exclusiv in procesele electorale Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, revine asupra repetatelor asigurari pe care le-a oferit in legatura cu utilizarea datelor cu caracter…

- Apa Canal 2000 S.A solicita utilizatorilor actualizarea datelor de contact. Societatea Apa Canal 2000 S.A solicita utilizatorilor serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din aria sa de operare, sa transmita urmatoarele datele de contact pentru actualizarea bazei de date a societatii, in cel mai…

- Un nord-coreean a trecut frontiera dintre cele doua Corei si se afla joi dimineata sub paza in Coreea de Sud, a anuntat statul major al armatei sud-coreene, relateaza AFP. Identitatea acestui nord-coreean si motivele pentru care a traversat frontiera puternic pazita nu au fost precizate. Potrivit armatei…

In data de 18.06.2019, la ora 01:08, asupra serverelor din Primaria Campia Turzii a avut loc un atac informatic cu un virus de tip ransomware de criptare care a penetrat sistemul antivirus si a...

- Datorita interesului crescut pentru cursul de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, vine in sprijinul companiilor și instituțiilor publice prin organizarea unui Curs de instruire. Acesta va avea loc in 4 septembrie 2019, in interval orar…

- Datele sunt moneda viitorului. In prezent,totusi, doar companiile din sectorul digital global beneficiaza de pe urma acestui lucru. Inginerii de la E.ON FutureLab au dezvoltat,recent, o inovatie care plaseaza clientii de partea castigatoare: au si ei beneficii atunci cand datele lor sunt utilizate sicastiga…

- Eurodeputatul Corina Crețu a fost desemnata Raportor al Comisiei pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European pentru Regulamentul privind dispoziții specifice pentru Obiectivul de Cooperare teritoriala europeana (Interreg), potrivit caleaeuropeana.ro.Cooperarea teritoriala europeana…