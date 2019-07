Stiri pe aceeasi tema

- Berbec. In ceea ce ii privește pe nativii Berbec, deși ar putea parea greu de crezut, aceștia sunt considerați a fi „baieții mamei" din cauza dependenței pe care au fața de mamele lor. Alegerile facute in privința domeniului profesional in care activeaza sunt trecute prin filtrul matern iar toate…

- BERBEC Saptamana aceasta ai putea avea sansa sa avansezi profesional. Cu toate acestea, pentru a ajunge acolo unde ti-ai dorit, va trebuie sa te ocupi de multe lucruri in aceste zile, mare parte din ele fiind organizatorice. Merita sa depui un ultim efort, pentru ca astfel venitul tau va creste…

- Sunt patru zodii privilegiate de astre in august in ceea ce privește banii. Rac Luna urmatoare se anunța o perioada extrem de fericita pentru nativii din Rac. Viața este dispusa sa le ofere tot ce și-au visat. Este posibil sa intalneasca marea iubire, sa primeasca o suma mare de bani,…

- Pentru femeia Berbec, Mariana Cojocaru a prevazut schimbari total neasteptate, care vor fi o adevarata provocare in orice situatie in care se va afla, fie ca este vorba de cariera, dragoste sau sanatate. Desi va trece prin perioade dramatice, va reusi sa treaca peste, urmatoarea perioada fiind una…

- Mariana Cojocaru ne spune care sunt previziunile pana pe 22 iunie. Urmeaza o perioada foarte periculoasa pentru cinci zodii. Berbec Urmeaza o perioada foarte periculoasa pentru cei care nu au ințeles pana acum misiunea de viața (Marte, patronul vostru astral este conjunct cu Mercur și Axa Karmica).…

- La inceput parea de neinduplecat și un jurat dur. Apoi ne-a lasat sa ii descoperim latura sensibila, dar și pe cea amuzanta. Iar acum, chef Sorin Bontea a dezvaluit in exclusivitate pentru Revista UNICA cum este in spatele camerelor, in viața de zi cu zi și ne-a spus cine este „chef-ul” in bucataria…

- "Discutiile de astazi (marti-n.red.) sunt extrem de importante in ceea ce inseamna viitorul PSD. De aceea este important sa invatam din aceste rezultate si sa stim ce avem de facut pe mai departe, a punctat Victor Negrescu. "Discutiile de astazi (marti-n.red.) sunt extrem de importante in ceea ce inseamna…

- Sapte zodii vor avea un noroc fabulos in urmatoarea perioada si se vor bucura de reusite pe toate planurile. Acesi nativi pot spune adio problemelor financiare si stresului. Astrele sunt de partea lor! Varsator Ai trecut prin absolut foarte multe la viata ta si ai luptat pentru a ajunge departe. Ei…