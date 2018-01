Stiri pe aceeasi tema

- Cand va fi inmormantat Neagu Djuvara, care s-a stins din viața joi, 25 ianuarie , la varsta de 101 ani. Istoricul va fi inmormantat duminica, la Cimitirul Bellu din Capitala. Ultimele lui cuvinte au fost „Va iubesc”. Nepoata lui Neagu Djuvara, Sandra Popovici, a vorbit in exclusivitate la TVR, despre…

- Reprezentanti ai Partidului Socialist, ai Partidului Comunist, membri ai diverselor comitete de initiativa sau cetateni neinregimentati politic, dar nostalgici dupa regimul in care, spun ei, astazi, au trait mult mai bine, s-au perindat pe 26 ianuarie prin curtea casei parintesti a fostului presedinte…

- Deși scorniceștenii și-au amintit ca 26 ianuarie este ziua de naștere a „fiului orașului“, Nicolae Ceaușescu, cei care au venit sa puna o floare la statuia din curtea casei parintești au fost nostalgicii din alte colțuri ale țarii. ...

- Cateva zeci de persoane s-au adunat, vineri dimineata, la Cimitirul Ghencea din Bucuresti, la mormantul lui Nicolae Ceausescu, pentru a il comemora. Fostul dictator ar fi implinit 100 de ani, ocazie cu care nostalgicii au aprins lumanari si au adus flori.

- În septembrie 1983, autoritatile comuniste erau puse pe jar de o spargere petrecuta într-o comuna din Oltenia. Se întâmplase chiar în judetul „prezidential“ Olt, în care vazuse lumina zilei Nicolae Ceausescu. Aici, la Osica de Sus, o asezare aflata…

- Miercuri, 31 ianuarie , de la ora 19.00, in anul centenarului Ceausescu (pe 26 ianuarie se implinesc 100 de ani de la nasterea lui Nicolae Ceausescu), Casa de licitatii Artmark organizeaza o licitatie intitulata Epoca de Aur, in anul Centenarului Ceausescu. Pe 26 ianusrie se implinesc 100 de nasterea…

- Instalarea camerelor de supraveghere in clase sau prezenta unui parinte in timpul orelor sunt cateva dintre masurile pe care ministrul Educatiei se gandeste sa le implementeze in scoli pentru a incerca sa diminueze fenomenul violentei. Prezent astazi, la Colegiul National Constantin Bratescu din Constanta,…

- Papa Francisc a condamnat recurgerea la violenta de catre indigeni pentru a-si face auzite revendicarile, miercuri, in timpul unei slujbe cu tonalitati politice, in timpul vizitei sale in Chile, care a fost marcata de o serie de atacuri comise asupra bisericilor, companiilor si politiei, informeaza…

- Este vorba despre reabilitarea si extinderea retelei de apa la Marga si Vama Marga si de construirea unui dispensar modern, in centru de comuna. Primaria mai are facturi neachitate si la Pompieri, dar si la firma de salubrizare, insa Beg spune ca, de indata ce va primi noul buget, isi va…

- Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație i-a inaintat astazi o scrisoare primarului Gheorghe Falca, in care a supus atentiei conducerii municipiului mai multe teme. Printre acestea se afla amplasarea busturilor corifeilor Marii Uniri in Parcul Eminescu. „In primul rand…

- Faptul ca Aradul a intrat in Anul Centenar nu mai e nicio surpriza. Inca din luna decembrie a anului trecut s-a inceput pregatirea manifestațiilor pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire. In acest context, Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, a venit cu…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern in conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cat se poate de repede un guvern profesionist care…

- Dupa cum s-a sfarsit anul 2017, la fel a inceput si anul 2018, in ceea ce priveste organizarea sedintelor de consiliu local. Ceea ce am semnalat dupa fiecare din sedintele din anul 2017, sedinte la care am participat in calitate de consilier local, si anume modul deficitar in care sunt organizate acestea,…

- Amatorismul anchetatorilor DIICOT l-a depasit pe cel al colegilor din DNA, pe care nimeni nu credea ca poate sa ii intreaca. Joi, 11 ianuarie 2018, la orele 15.00, in timp ce prof. dr. Mihai Lucan se deplasa cu sotia sa intr-un automobil Volkswagen Passat, cu numarul B 85 FTR, proprietate a sotiei sale,…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- "Da, as invinge-o pe Oprah. Ar fi foarte distractiv. O cunosc foarte bine. Imi place Oprah. Nu cred ca va candida", a spus Donald Trump. Una dintre cele mai apropiate persoane ale vedetei de televiziune, Gayle King, a spus ca aceasta este "intrigata" de posibilitatea de a candida la presedintia…

- Liviu Dragnea și-a obligat colegii din CEX sa iși lase telefoanele la intrarea in sala de ședințe, de teama ca nu cumva, unii dintre ei, sa dea informații jurnaliștilor. Dragnea spune ca nu toți au avut parte de acest tratament. El, spre exemplu, a putut sa-și țina telefonul cu el. Mai mult, și alți…

- Berbec. Luna aceasta vine cu o mare energie pe zodia Capriconului și al Scorpionului. Pentru tine, se va pune accentul pe cariera, pe șefi, pe superiori, pe organizațiile statului. Ce ai nevoie sa schimbi in cariera ta? Acum este momentul ideal de a-ți face un plan de lunga durata pentru evoluția…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis adoptarea unei 'silenzio stampa' in perioada discutiilor exploratorii de saptamana viitoare cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, relateaza joi publicatia…

- Tehnologia creata in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial este, printre altele, una impresionanta. Acesta este cazul tancului greu Panzer VIII Maus. Cu acest tanc, germanii doreau sa construiasca cel mai puternic si mai versatil vehicul blindat creat vreodata. Desigur, nu a fost suficient pentru…

- In zi de duminica ne-a parasit inca un an, anul 2017. Cu bune, cu rele, s-a dus. A lasat amintiri dar, cu siguranța, a lasat și rani. Timpul fuge. E mai grabit ca niciodata. Simți nevoia sa-l somezi sa stea. Macar o clipa sa se opreasca din nebuna-i goana in care ne cara fara sa […]

- Timpul cald de afara ii pune in garda pe agricultori. Acestia isi fac griji ca temperaturile ridicate ar putea reduce din rezistenta plantelor la inghet. Agronomii sustin ca cel mai mult ar putea fi afectate culturile cerealiere.

- Super-maxi catamaranul LDV Comanche a fost declarat, joi, invingator in traditionala cursa de veliere Sydney-Hobart, in ciuda sosirii sale pe pozitia secunda, dupa ce principalul adversar Wild Oats XI a primit o penalitate de o ora, informeaza AFP. Dupa un final aproape varf la varf, Wild…

- Pe 25 decembrie 1989 romanii sarbatoreau primul Craciun liber. Iar la Targoviste, sotii Ceausescu erau judecati, condamnati la moarte si executati pentru anii de dictatura indurati de popor. Sunt insa nostalgici care si astazi deplang moartea conducatorului comunist.

- Iubitul tau nu ar putea sa supraviețuiasca acestui sezon fara ajutorul tau la impachetat cadouri. 1. Sa iți ofere cadouri Nimic nu se compara cu expresia luminoasa și zambitoare a feței tale atunci cand deschizi un cadou care ți se pare perfect. Fericirea ta face sa merite acele cateva saptamani de…

- Peste doua mii de pachete cu dulciuri sunt oferite copiilor din municipiul Radauți in perioada 18-23 decembrie de catre Primaria și Consiliul Local Radauți. In perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, primarul municipiului Radauți, Nistor Tatar, alaturi de angajații administrației publice ...

- Astazi, Primaria și Consiliul Local Cimpulung Moldovenesc au oferit 1.000 de cadouri pe o scena amplasata in zona centrala a municipiului, unde copiii au susținut spectacole și au colindat. Cu o zi inainte, municipalitateacimpulungeana a acordat premii in valoare de 77.820 de lei elevilor cu rezultate…

- In 1989 nu a fost revoluție, ci lovitura de stat și diversiune! E concluzia la care au ajuns procurorii militari de la Parchetul Militar. Procurorii militari sustin ca, in urma administrarii de probe in dosarul "Revolutiei", concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989, pe data de 21 decembrie,…

- Nicolae Ceausescu și monstruosul scandal amoros de la restaurantul „Orion” din Constanța. Ce faceau greii din PCR in acele vremuri? Documente de arhiva. Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2jbafBE Post-ul EVZ.RO: Nicolae Ceausescu și monstruosul scandal amoros de la restaurantul „Orion” din Constanța.…

- Acum, cladirea nu mai poate fi vazuta in toata frumusetea sa de altadata si parca a pierdut din eleganta de odinioara. Timpul si a pus amprenta asupra sa ca pe un chip frumos, iar vegetatia din jur nu i mai pune parca in valoare "siluetaldquo; de villa romana. Este vorba despre "Casa Albaldquo;, asa…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a revenit marti asupra amendamentului sustinut de USR privind introducerea imunitatii sporite pentru magistrati si l-au respins, dupa ce reprezentantii USR au anuntat ca isi retrag propunerea. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/legile-justitiei-comisia-speciala-a-revenit-asupra-articolului-privind-super-imunitatea-pentru-magistrati-si-l-a-respins_392616.html#ixzz518GypWGL

- La noua luni de la moartea Ilenei Ciuculete, soțul acesteia și-a refacut complet viața. Cornel Galeș și-a dus ”șefa” peste tot, inclusiv la locul de veci al regretatei artiste care i-a fost soție timp de 25 de ani. A varsat lacrimi amare in primele saptamani de la moartea artistei Ilenei. Nu trecea…

- Moș Nicolae a venit mai devreme la Turceni. Primaria orașului a alocat bani pentru ca toți copiii sa primeasca daruri. Pentru inceput, peste 2000 de copii au primit cadouri de Moș Nicolae, urmand ca, inainte de sarbatorile de iarna,...

- Fosta partenera de viața a lui Adrian Mutu, Alexandra Dinu, apare intr-o super pelicula alaturi de doua dintre starurile de renume de la Hollywood. Filmul “Capcana Mortala/Bullet Head”, in care actrița Alexandra Dinu, fosta partenera de viața a lui Adrian Mutu, cu care are un baiat pe nume Mario , …

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent…

- De exemplu, un șofer partener care conduce 4 ore pe zi, 5 zile pe saptamana, caștiga in medie 2500 de lei brut pe luna. Iar cu banii caștigați in timpul liber poți cumpara cadouri pentru cei dragi. Incepe sa conduci cu Uber in 3 pași simpli: 1. Inscrie-te online pe t.uber.com/condu . Primul pas…

- ”China isi exprima preocuparile si opozitia fata de activitatile balistice ale Coreei de Nord. Sunt prevederi clare cu privire la programul balistic al Coreei de Nord prevazute in rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe.…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere anuala cu 27%. Cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri a constat in modernizarea elicopterelor Puma, circa 35 milioane de lei. Pe locul doi se pozitioneaza piesele…

- Raportul administratorului special al RADET dovedește cat de proasta a fost decizia bagarii in insolvența a companiei și cat de mare este dezinteresul Primariei Generale pentru a investi in refacerea și inlocuirea rețelei invechite de distribuție a energiei termice.Pierderile au crescut in…

- Copiii din Romania vor primi cadouri in valoare de 200 de lei cand iși aniverseaza ziua de naștere, de 1 iunie, de Craciun și Paște, informeaza Libertatea.ro. Aceste cadouri vor ajunge in familiile care au salariu minim pe economie, adica de 1.250 de lei, fiind distribuite de Primaria fiecarei localitați…

- Actrița britanica Vanessa Redgrave a avertizat joi ca traim "vremuri periculoase pentru democrație" și a denunțat Europa pentru modul in care ii trateaza pe refugiați, cu prilejul prezentarii documentarului sau 'Sea Sorrow' la Festivalul de Film de la Roma, relateaza EFE. Veterana…