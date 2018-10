Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, peste 2.100 de locuri de munca vacante, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe slujbe sunt in Spania, majoritatea la cules de capsuni si in Germania, unde se cauta curieri.

