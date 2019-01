Stiri pe aceeasi tema

- S-au tras focuri de arma in Timiș, in localitatea Beregsau Mare, pentru oprirea a unui grup de hoți, care a spart un magazin Profi. Incidentul a avut loc in noaptea trecuta, supermarket-ului „pradat” fiindu-i cauzat un prejudiciu de 15.000 de lei. Cei trei barbați sunt cunoscuți pentru spargerile de…

- Incidentul armat care a avut loc vineri in centrul capitalei austriece Viena si s-a soldat cu un mort si un ranit grav este in mod sigur legat de o mafie din Balcani, a anuntat sambata politia austriaca intr-un comunicat, informeaza AFP.

- Sesiunea de interpelari a Guvernului britanic, ultima in acest an, s-a tensionat miercuri, in Camera Comunelor, in urma unor afirmatii jignitoare pe care liderul opozitiei, laburistul Jeremy Corbyn le-ar fi facut la adresa premierului Theresa May, pe care ar fi calificat-o drept „femeie proasta” („stupid…

- O femeie din Suceava si-a gasit masina, care fusese parcata langa bloc, avariata serios dupa ce mai multe bucati de gheata s-au desprins de pe acoperisul imobilului. Incidentul s-a petrecut duminica seara, fiind sesizat de un barbat la puțin dupa ora 23.00, printr-un apel la 112. El a povestit ca ...

- Posibilul amestec strain in afacerile interne din Canada, inclusiv amenintarile cibernetice si spionajul, reprezinta o provocare strategica mai mare decat terorismul, a declarat marti seful serviciului de informatii canadian, David Vigneault, intr-una din rarele sale aparitii publice, potrivit Reuters.…

- O persoana a fost ucisa și alte doua au fost ranite in atacul terorist de vineri, 9 noiembrie, din centrul orașului Melbourne, Australia, cand un barbat și-a dat foc la mașina, apoi a injunghiat mai mulți trecatori și a atacat doi polițiști. La un moment dat, agresorul a fost lovit de Michael Rogers,…

- Atac asupra unui autocar cu pelerini crestini în centrul Egiptului, în apopierea unei manastiri. Cel putin sapte credinciosi crestini copti au fost ucisi vineri în Egipt când barbati înarmati au deschis focul asupra autocarului în care ei se aflau…

- O femeie a fost luata la bataie in tren pentru ca vorbea intr-o limba straina. Incidentul a avut loc in capitala Marii Britanii. Incident extrem de neplacut intr-un tren de suprafața din Londra. O femeie a fost luata la bataie de un calator pentru ca vorbea in limba spaniola și nu…