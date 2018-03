Norvegia: Un politician condamnat la amenda pentru ca a dat un cap in gura unui solicitant de azil a ajuns ministru interimar al Justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de investire in funcție a noului ministru al Justiției, Victoria Iftodi s-a desfașurat astazi cu ușile inchise, fara presa. Juramantul a fost depus doar in fața președintelui, Igor Dodon, care a acceptat din prima, fara a fi suspendat, și in fața premierului, Pavel Filip.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat luni decretul de numire a Victoriei Iftodi in functia de ministru al justitiei, informeaza Radio Chisinau. Intr-o postare pe reteaua sociala Facebook, Igor Dodon precizeaza ca a semnat decretul dupa discutiile avute cu premierul Pavel Filip si cu…

- Radu Popa, politician si ex-prim-vicepresedinte al PP-DD a vorbit despre intalnirea dintre fostul ministru al Apararii, Gabriel Oprea, si fostul patron OTV, Dan Diaconescu. Din punctul de vedere al apropiatului ziaristului, Diaconescu ar fi ajuns la inchisoare tocmai pentru refuzul sau de a se conforma…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, spune ca nu vrea sa comenteze convorbirea telefonica dintre fostul Ministru al Justiției, Alexandru Tanase, și Veaceslav Platon, care a fost facuta publica la un post public de televiziune.

- Intrebat ce parere are despre noua candidatura pentru funcția de ministru al Justiției, Vitoria Ifotdi, Mihai Ghimpu a spus ca este gata sa ii "ierte toate pacatele lui Plahotniuc", daca semneaza Declarația de Unire cu Romania.

- Judecatorul Curții Constituționale Victoria Iftodi este candidatura înaintata de Partidul Democrat pentru funcție de ministru al Justiției. Anunțul a fost facut de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, dupa ce o decizie în acest sens a fost luata în cadrul ședinței Biroului Permanent al…

- Ministrul Justiției Alexandru Tanase a anunțat astazi, pe pagina sa de Facebook, ca-și va da demisia din actualul Guvern. Potrivit lui Tanase, a acceptat aceasta funcție pentru a promova reforme pe domeniul justiției fiind conștient de complexitatea și dificultatea acestora.…

- Martin Shkreli, fostul director executiv al Turing Pharmaceuticals, care este cercetat din 2015 pentru frauda fiscala, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare si a primit o amenda de 75.000 de dolari, informeaza Reuters.

- Cristian Diaconescu a vorbit, in contextul criticilor aduse de europarlamentarul socialist Ana Gomes Vioricai Dancila și lui Liviu Dragnea, și despre legile justiției. Fostul ministru al justiției a spus ca niciun politician reprezentativ european nu a laudat coaliția PSD-ALDE.„Știți ce mi…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, a avut o ieșire dura, dupa ce europarlamentara Monica Macovei și-a anunțat demisia din Alianța Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ACRE). Decizia fostului ministru al Justiției a fost luata dupa ce aceasta a cerut explicații privind invitarea fostului…

- Fostul ministru al energiei, Constantin Nița, a fost condamnat la patru de inchisoare cu executare, in baza unei simple delațiuni facute de același Tiberiu Urdareanu, care l-a denunțat și pe Ludovic Orban, achitat definitiv. In mai 2017, fostul ministru pesedist Constantin Nița a fost condamnat in prima…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, considera ca "politia magistraturii" in Romania trebuie facuta de catre magistrati. Timmermans, aflat joi in vizita in Romania, a fost intrebat intr-o conferinta de presa despre raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la revocarea…

- Remus Borza este de parere ca, in cazul in care șefa DNA ar decide sa candideze la prezidențiale, aceasta ar avea cele mai mari șanse. Deputatul independent a aratat ca Laura Codruța Kovesi ar reuși sa rupa și din bazinul electoral al PSD, asta dupa ce zona din dreapta și gruparile care reprezinta…

- Zi importanta pentru Ionut Corneliu Pripisi, fostul sef al Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta Azi, Dumitra Cornelia, judecator al Tribunalului Constanta, se va pronunta in cauza in care Ionut Corneliu Pripisi a fost deferit Justitiei de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- "Mi s-a parut o dezbatere foarte interesanta. In primul rand este de apreciat ca avem un ministru al Justiției foarte competent. Discuțiile sale cu ceilalți domni procurori din CSM m-au impresionat. Am vazut un profesor universitar total stapan pe sine, pe lege, pe ceea ce spune. Din acest punct…

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul Ciolos, a comentat luni seara decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a nu o sanctiona pe Viorica Dancila pentru discriminare cand aceasta din urma a folosit termenul „autist”. Raluca Pruna a comparat decizia CNCD in…

- Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, atrage atentia, într-un mesaj pe contul sau de Facebook, ca raportul prezentat de Tudorel Toader este "usor demontabil în multe puncte", iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef al

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna, reacționeaza la declarațiile lui Tudorel Toader, care a afirmat luni referindu-se la acuzatiile vizand DNA ca raportul sau va contine o masura, fara a spune care va fi aceasta. Raluca Pruna lanseaza o ipoteza, susținand ca la intoarcerea in țara Tudorel…

- Solicitata sa raspunda acestor acuzații, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi a negat pentru Ziare.com ca a avut vreodata astfel de discutii cu Iorga sau orice alt procuror. "Nu a existat nici o discutie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Moraru Iorga Mihaiela despre un dosar despre vreun ministru…

- „Cineva m-a intrebat astazi daca am fost surprins de declaratiile facute ieri, in special de doamna procuror Moraru si vreau sa va spun ceva: nu am fost surprins. O sa va mire, poate. Aseara nu am avut decat sentimentul ca iese la suprafata ceea ce spun de foarte multa vreme, si anume ca Romania este…

- Șefa UNJR, Dana Garbovan, se declara „stupefiata” de dezvaluirile procurorului Mihaiela Iorga Moraru. Aceasta a declarat ca Laura Kovesi a chemat-o, la un moment dat, ca sa o intrebe daca nu ar putea sa "iasa" cu un dosar al unui fost ministru ce urma sa fie numit premier, pentru ca acesta din urma…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut luni, ca dezvaluirile facute de procurorul Mihaela Iorga Moraru a aratat ca Romania este „condusa cu dosare penale”, afirmand ca blocarea unui candidat la functia de prim ministru este o dovada elocventa ca statul paralel functioneaza.…

- "Se incearca deturnarea votului cetatenilor", a spus Tariceanu, la Palatul Parlamentului.Fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a afirmat, duminica, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru…

- Mihaiela Iorga a declarat ca Laura Kovesi a chemat-o, la un moment dat, ca sa o intrebe daca nu ar putea sa "iasa" cu un dosar al unui fost ministru ce urma sa fie numit premier, pentru ca acesta din urma ar fi numit-o pe Dana Girbovan ministru al Justitiei, ceea ce reprezenta un dezastru pentru…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a negat intr-o declaratie pentru Ziare.com ca ar fi cerut urgentarea dosarului unui fost ministru care urma sa ajunga premier, asa cum a sustinut “inculpata” Mihaiela Moraru Iorga, adaugand ca nu a facut presiuni sau acte de imixtiune in activitatea vreunui procuror, iar…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. ,,Induiosatoare, daca…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, actual consilier de stat al premierului, la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Sentința a fost data de prima instanța…

- El a spus ca politica este singura profesie in care intri fara sa dai niciun test. "Atata timp cat in țara aceasta nu este un model de un om politic care sa iși asume, pe plan moral și pe plan de leadership... In Canada și America, copiii invața ce inseamna leadership. Leadership este ceva…

- Medicul Sorin Velicu, chirurg plastician a fost acuzat ca a luat mita de pacientii care vroiau operatii estetice in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov. In plus medicul a fost fost judecat si pentru ca a aranjat un concurs pentru ca sotia sa primeasca un post la un alt spital din Brasov.

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP."Sunt surprins si miscat de aceasta…

- Fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, a afirmat joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca banuieste ca raportul ar fi fost intocmit cu date mai vechi si probabil…

- Fostul ministru al Justitiei si membru PSD, Robert Cazanciuc, a declarat, joi seara, in contextul retinerii colegului sau de partid, Ionel Arsene, ca spera ca fapta sa sa fie sanctionata potrivit legii, in ciuda faptului ca imaginea social democratilor este afectata din aceasta pricina.

- Una dintre prioritatile noului ministru al Justitiei, Alexandru Tanase, este modificarea legislatiei care prevede aplicarea arestarilor preventive. Aceasta este cea mai importanta problema, care genereaza nemultumirea avocatilor si cetatenilor de rand. Declaratia a fost facuta in cadrul emisiunii „Punctul…

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constitutie, „…presedintele Romaniei va desemna un alt…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a anunțat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca europarlamentarul Viorica Dancila, propusa de social-democrati pentru functia de prim-ministru, este o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat.

- Președintele Klaus Iohannis a respins marți propunerea PSD ca Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii și vicepremier in Guvernul Tudose, sa fie premier interimar. Președintele l-ar prefera pentru aceasta funcție pe Mihai Fifor, pana acum Ministru al Apararii. Potrivit legii, președintele Romaniei este…

- Mihai Fifor, ministru al Apararii in Guvernul Tudose si presedinte al Consiliului National al PSD, este alegerea lui Klaus Iohannis pentru a fi premierul interimar pana la desemnarea si validarea unui nou sef al Guvernului.

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca.

- Un banal proces in Statele Unite, in care o menajera de 19 ani a fost acuzata ca a furat bijuterii in valoare de 5,000 de dolari ale familiei unde era angajata, s-a transformat intr-un caz demn de romanele lui Dostoievsky.

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, miercuri, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice in cadrul intrevederii acestia cerandu-i trei lucruri: sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei, prorogarea aplicarii acestora pana la primirea unui raspuns de la institutia europeana si demiterea…