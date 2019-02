Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 21 persoane au murit in urma unui vortex polar care a scazut temperaturile pana la -35 de grade celsius in Statele Unite, au informat autoritațile locale, citate de Reuters, potrivit Mediafax.Temperaturile au ajuns pana la -30 de grade Celsius in Chicago și -37 de grade Celsius in…

- Autoritațile din centrul Statelor Unite sunt in alerta dupa ce meteorologii au emis avertizari de ger napraznic. Se anunța și minus 48 de grade Celsius, temperatura care provoca degeraturi in doar cateva minute.

- Guvernatorul statului Illinois a prezentat luni un plan pentru situatii de urgenta in fata unui vortex polar ''fara precedent'', care va aduce un front de aer rece si rafale de vant in aproape toate regiunile din SUA, avertizand locuitorii ca temperaturile ar putea cobori cu mult…

- Tendinta de incalzire a vremii va fi resimtita luni in mare parte a tarii. Prin urmare, maximele se vor incadra minus 1 grad in nord-estul extrem si 10..11 Celsius in sudul Banatului. Dupa apus, ploile vor aparea in jumatatea vestica a teritoriului, iar conditiile de ceata vor creste in Moldova, Muntenia…

- Valul de caldura care afecteaza in prezent Australia a stabilit noi recorduri de temperatura, in anumite parti ale Australiei inregistrandu-se miercuri aproape 50 de grade Celsius. Vanturile fierbinti si uscate care se deplaseaza din centrul desertic al continentului au dus la cresterea mercurului…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, marti si miercuri, vremea se raceste in cea mai mare parte a tari, iar valorile termice vor fi in jur de 3-4 grade la pranz, precizand ca la sfarsitul saptamanii se vor inregistra temperaturi de 9-10 grade Celsius in partea de Sud.“In…

- Anul 2018 a fost al patrulea cel mai calduros an din istoria inregistrarilor meteorologice, continuandu-se astfel seria anilor caniculari, provocata de cresterea concentratiilor de gaze cu efect de sera emise in atmosfera in urma activitatilor umane, a anuntat luni Copernicus, serviciul privind schimbarile…

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor crește puțin pâna la finalul acestei saptamâni, la Cluj.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemena, cerul va fi predominant noros.Vineri, vremea se mai încalzește,…