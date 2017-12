Norvegia, tara care ne arata cum se dezvolta cu adevarat viitorul industriei auto. Cum se prezinta situatia in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ceva timp in urma am asistat cu toții la un spectacol de prost gust, care mie, personal, mi –a lasat un gust amar. E vorba de instalarea bradului in Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau. Doamne, ce vanzoleala! Ba vine bradul din Ucraina cu trenul. Ba nu mai vine cu trenul. Ba il aduce, ba intarzie.…

- Dincolo de uimitoarea elocventa a unor tineri tacand intelept in fata sediului sibian al PSD n-am a va da stiri bune. Caci prea putini ii inteleg. Prea multi s-au resemnat. Si nici in Europa nu e mult mai bine.

- Marian Dima Maine, in prima parte a galei „Oktagon”, programata la Firenze – Italia, luptatorul prahovean Amansio Paraschiv va juca unul dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. Cel supranumit „Vikingul” il va intalni, in cadrul galei din Italia, pe Armen Petrosyan – luptator cu origini…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- Fostul lider al Cataloniei Carles Puigdemont a afirmat miercuri ca atit el cit și alți patru membri ai fostului sau cabinet intenționeaza sa ramina "pentru moment" in Belgia, dupa ce Spania a anunțat in ajun ca retrage mandatul de arestare european care ii vizeaza, relateaza Reuters. Intrebat daca iși…

- Cu toate ca dreptul la educatie trebuie asigurat in mod gratuit, in acord cu prevederile Constitutiei si ale legislatiei UE, in practica lucrurile nu stau chiar asa. „O familie aloca 39 de lei lunar la fiecare 100 de lei cheltuiti din banii publici”, potrivit organizatiei „Salvati Copiii“. Aceasta,…

- Jakobsdottir are 41 de ani, este mama a trei copii si este cea de-a doua femeie care ajunge sa conduca guvernul islandez. Noua coalitie de guvernare, care a desemnat-o premier, include partide din intreg spectrul politic - Miscarea Verde, Partidul Independentei si Partidul Progresist. Jakobsdottir a…

- Fostul premier britanic Tony Blair sustine ca promisiunile facute de tabara "Leave" in campania pro Brexit sunt neadevarate, asa ca britanicii merita un al doilea referendum. Intr-un interviu acordat unui post de radio, citat de The Guardian, fostul premier a spus ca promisiunea conform careia…

- Aceasta reuniune ar putea avea loc la 11 decembrie și ar fi a patra discuție anuala din 2014 a Consiliului despre chestiunea drepturilor omului in Coreea de Nord, țara criticata pentru programele sale de inarmare convenționala și nucleara.Celelalte șase țari care s-au alaturat unei scrisori…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- Marca Volkswagen a grupului german cu acelasi nume promite o accelerare a masurilor de redresare, cu ajutorul vehiculelor electrice, in conditiile in care reducerea costurilor si extinderea gamei de SUV-uri contribuie la cresterea profitului, transmite Bloomberg. Divizia VW va dezvolta iniţial…

- Potrivit CNBC, tehnologia a fost dezvoltata de catre Samsung Advanced Institute of Technology si Samsung SDI, divizia care produce baterii. Samsung SDI a produs și o parte din bateriile care luau foc anul trecut pe modelul Samsung Galaxy Note 7 și produce inclusiv bateriile de pe iPhone.…

- Etapa finala a competiției pentru titlul ravnit și de Timișoara a avut loc in Cascais, Portugalia. Au fost acolo reprezentanții Fundației Județene pentru Tineret Timiș, dar și viceprimarul Farkas Imre, cu un stand care a luat ochii tuturor. Timișoara s-a „luptat” in finala cu orașele Amiens…

- Oamenii de știința se așteapta ca numarul seismelor puternice sa creasca pe parcursul anului viitor din cauza încetinirii mișcarii de rotație a Pamântului. Seismologii avertizeaza ca am putea asista la o creștere semnificativa a numarului de cutremure devastatoare în 2018.…

- Circa 2.000 de persoane au protestat duminica, 19 noiembrie, în Piața Unirii, din Cluj-Napoca. Oamenii s-au adunat în Piața Unirii, de la ora 18.00, mai încet decât o faceau de obicei, pentru a apara Justiția și împotriva modificarilor…

- Qutaiba Aldahwa și Javid Heidari sunt doi tineri de 27 și 20 de ani care au fugit in Suedia din țarile lor de origine, Irak și Afganistan, și au ajuns in intreaga lume cu spectacolul „Limits”, al celor de la Cirkus Cirkor.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat miercuri Europa sa "compenseze" lipsa de finantare a Grupului de experti ONU pe tema schimbarilor climatice legata de retragerea americana, relateaza AFP. GIEC, insarcinata sa intocmeasca cu regularitate o sinteza a cunostintelor in domeniu, "este amenintat…

- Edilul sectorului 6, Gabriel Mutu, este de parere ca societatea are obligația de a se implica in vederea reintegrarii persoanelor cu probleme de sanatate mintala. "Din pacate, aceasta afecțiune afecteaza din ce în ce mai mulți oameni, nu discutam doar despre România,…

- 'Romania e pe cale sa renunte la o teza fundamentala din Constitutia Romaniei, odata cu 1 ianuarie 2018, va renunta la a mai fi un stat social, intrucat de anul viitor sistemul de securitate sociala va fi centrat excesiv si exclusiv pe salariat, odata cu disparitia capitalului, ca si cofinantator. Romania…

- Concluzia dupa amicalele cu Turcia și Olanda este una singura: Romania poate spera la calificarea la Euro 2020 doar prin Liga Națiunilor, unde tricolorii vor intalni adversari mai de nasul lor. Olanda, naționala aflata in Liga A, ne-a invins cu un sec 3-0 pe Arena Naționala și ne-a aratat ca suntem…

- Initiativa legislativa depusa in luna mai de senatoarea PNL Alina Gorghiu ce prevede interdictia de a candida pentru Camera Deputatilor sau Senat a persoanelor care au suferit condamnari penale definitive a fost respinsa de plenul Senatului, luni. ”Nu pot candida persoanele care, la data depunerii…

- Aproximativ 500 de sindicalisti, printre care se afla si Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical, protesteaza la Timisoara, in fata Prefecturii Timis, fata de modificarile adoptate de Guvern in Codul Fiscal. Cei aproximativ 500 de sindicalisti s-au adunat in fata Prefecturii Timis, vineri,…

- Intr-o 'Scrisoare din Belgia', țara unde a venit pentru a nu fi arestat de autoritațile spaniole, Puigdemont se adreseaza catalanilor, afirmand ca ințelege 'dezorientarea provocata de lipsa raspunsurilor noastre rapide in fața atacurilor disproporționate impotriva reprezentanților instituțiilor catalane…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Un vulcan din Islanda care este pe punctul de a erupe poate cauza haos in traficul avioanelor de pe intregul continent Europa, informeaza presa internationala, transmite mediafax.ro. Planurile turistilor ce zboara din Birmingham si aeroportul Midlands de Est ar putea fi anulate sau intarziate. Cutremurele…

- O statistica realizata la nivel european spune ca barbații sunt mai grași decat femeile, deși fac sport intr-o proporție mult mai mare. Datele Eurostat arata ca, in UE, 57% dintre barbati erau considerati supraponderali (avand un indice al masei corporale de 25 sau peste), in comparatie cu 44 % dintre…

- Medicamentele anticoagulante ar putea oferi protectie impotriva dementei si a accidentului vascular cerebral in cazul persoanelor care sufera de artimie, informeaza The Guardian care citeaza concluziile publicate recent ale unei cercetari efectuate in Suedia.Studiul a descoperit ca pacientii diagnosticati…

- Islanda si Norvegia sunt tarile in care femeile traiesc cel mai bine, indica un nou clasament. Pe locul al treilea se situeaza Elvetia, urmata de Slovenia, Spania, Finlanda, Canada, Olanda, Suedia, Belgia, Singapore, Danemarca, Germania si...

- Asocierea Astaldi S.p.A. - IHI Infrastructure Systems co. ltd. este firma câstigatoare a contractului pentru proiectarea si executia podului suspendat peste Dunare de la Braila, lucrare cu valoarea de 1,99 miliarde de lei fara TVA, anunta CNAIR. Durata contractului, care va fi semnat…

- Un barbat in jur de 30 de ani, care autocaracterizeaza drept chipeș, cu puternice valori de familie, nascut și crescut in Orientul Mijlociu, dar educat in Statele Unite ale Americii, a apelat la o agenție matrimoniala pentru a-și gasi jumatatea, printr-o campanie inedita. “In cautarea lui Venus” are…

- Comisarul european pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, a declarat ca sistemul de sanatate din Romania are „mari probleme de finantare”, fiind un risc pentru sustenabilitatea pe termen mediu si lung, acesta precizand ca fondurile europene sunt o solutie in acest sens. „As vrea sa subliniez…

- Inmatricularile de autoturisme Dacia in Europa s-au cifrat luna trecuta la 35.648 de unitați, in creștere fața de septembrie 2016 (33.824 vehicule). EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.Grupurile…

- Goodyear a anuntat ca echipeaza Tesloop, un serviciu de mobilitate city-to-city care utilizeaza exclusiv vehiculele electrice Tesla, cu senzori wireless in anvelopele sale pentru a imbunatati managementul anvelopelor si a maximiza timpul de functionare pentru flota sa in crestere. 5 5 0…

- Bogdan Stelea (50 de ani pe 5 decembrie) prefațeaza derby-ul Academia Rapid – CSA Steaua, meci programat sambata, ora 19.15 (TelekomSport 2). Partida din Giulești a starnit o emulație uriașa, urmand ca stadionul sa fie plin la ora jocului. Este o partida istorica, prima intre formațiile care se pretend…

- Sambata, Saracens de Timisoara incepe drumul in noul sezon european din calificarile pentru viitoarea editie a Challenge Cup. Rebotezata comercial in Continental Shield, aceasta etapa ii va aduce la Timisoara in prima runda pe cei de la Petrarca Rugby, din Italia. ”E o saptamana palpitanta…

- Ceremonie de lansare a unui nou model de automobil Ford Uzina Ford de la Craiova. Foto: Arhiva. Industria auto din România devine tot mai importanta pe plan european, iar investitiile straine trebuie sa continue pentru dezvoltarea economica a tari - au subliniat astazi presedintele Klaus…

- "Resping in mod ferm afirmațiile privind 'un fapt implinit' pe care l-ar constitui anexarea Crimeei", a spus Poroșenko in fața Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reunita la Strasbourg in sesiune de toamna. Consiliul Europei "nu a fost creat (...) pentru apeluri in vederea…

- UEFA a anuntat componenta celor patru Ligi pentru Liga Natiunilor. Din cauza coeficientului slab, Romania a fost repartizata in Liga C. Romania ar putea pica in grupa cu echipe precum Serbia, Muntenegru sau Cipru. Meciurile amicale din Europa vor fi inlocuite in mare parte cu Liga Natiunilor.…

- DupAƒ partidele disputate A®n preliminarile Campionatului Mondial se AYtiu pA¢nAƒ A®n prezent 23 din cele 32 de echipe care vor fi pfrezente la marea A®ntrecere fotbalisticAƒ a lumii din Rusia care va avea loc anul viitor. Din cele 23 de echipe, 10 sunt din Europa, pe lA¢ngAƒ Rusia, gazda Mondialului,…

- Boomul economic din Suedia se confrunta cu un dusman cunoscut: lipsa de lucratori calificati. Chiar si dupa un flux record de migranti, in ultimii trei ani, care a sporit populatia tarii nordice cu peste 10 milioane, companiile se confrunta cu dificultati majore in gasirea de forta de munca.

- Senatul a decis, marti, retrimiterea la Comisia de buget a proiectului de lege privind plata TVA defalcata, liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, motivand ca nici MFP, nici initiatorii amendamentelor nu au clarificat aspecte care tin impactul bugetar al exceptarii de la aplicarea obligatorie.…

- Valea Larga este un sat clasic de munte din Apuseni. Mai are in prezent circa 50 de case locuite si aproximativ 100 de locuitori. Oamenii se ocupa in continuare cu cresterea animalelor si cu agricultura asa cum se practica de sute de ani in aceasta parte a tarii.

- Pot transporta dublu fata de una obisnuita si au un sistem electric de economisire a energiei in timpul franarii. Pe liniile de productie ale firmei Softronic se lucreaza la foc continuu. Locomotivele electrice ce vor ajunge in Suedia anul viitor sunt singurele din Europa de Est care recupereaza energia…

- Fermierii suedezi sunt ingrijorati de aparitia mistretilor salbatici care au venit pe teritoriul tarii din regiunile afectate de catastrofa de la Cernobal. La 31 de ani de la tragedia nucleara din Ucraina, corpurile animalelor detin un nivel excesiv de radiatii. Astfel, un mistret ucis de vanatori la…

- Honda isi va reduce productia din Japonia si va inchide una din fabrici, cu scopul de a se concentra pe dezvoltarea masinilor electrice. 0 0 0 0 0 0 Reorganizarea activitatii si reducerea costurilor odata cu noua era a masinilor electrice a devenit o tendinta evidenta in randul producatorilor…

- La doar patru zile dupa referendumul ilegal din Spania, din provincia cu autonomie extinsa Catalonia, partidele ungurești radicale din Transilvania au ieșit la atac frontal, pe 4 octombrie, impotriva integritații și unitații statului național roman. ”Transilvania nu este Romania (…) De-a lungul istoriei,…

- "In ceea ce privește ecografiile morfologice fetale, cred ca este vorba despre o problema financiara la mijloc, in cazul persoanelor care nu fac aceasta investigație, intrucat informațiile circula foarte ușor acum și nu cred ca exista vreo viitoare mamica sa nu știe de importanța acestor investigații.…

- Romania a cazut 6 locul in topul mondial al competitivitații realizat de catre Forumul Economic Mondial și se situeaza cu 19 locuri sub Bulgaria. Romania se afla pe locul 68, iar dintre statele din zona Cehia se afla pe locul 29 la nivel mondial, Polonia se gasește pe 39, Slovacia pe 59 și Ungaria pe…