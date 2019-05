Pentru a doua oara in interval de cateva saptamani, delegatii ale celor doua tabere s-au reunit in aceasta saptamana in Norvegia pentru discutii ce urmaresc gasirea unei solutii la criza politica ce afecteaza tara de mai multe luni. 'Partile si-au demonstrat vointa de a avansa in cautarea unei solutii negociate si constitutionale pentru tara, ingloband chestiuni politice, economice si electorale', a transmis Ministerul Afacerilor Externe norvegian intr-un comunicat.

'Pentru a mentine un proces care sa poata aduce rezultate, partile sunt invitate sa dea dovada de cea mai mare prudenta…