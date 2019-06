Norvegia – România, preliminariile Euro 2020. Prima ocazie tricoloră, în minutul 30, prin Pușcaș| FOTO&VIDEO Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a doua dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie, la Attard, pe National Stadium Ta’Qali, de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei). Norvegia - Romania 0-0 / LIVE (PRO TV) Min. 30 - Prima minge trimisa de Romania pe poarta Norvegiei. Pușcaș a reluat cu capul. Min. 22 - Primul galben și pentru gazde. L-a luat Berge. L-a faultat pe Stanciu. Lovitura… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a doua dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a doua dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a doua dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Federația Romana de Fotbal a comunicat catre UEFA pe ce stadioane va disputa naționala noastra urmatoarele doua partide de pe teren propriu din preliminariile EURO 2020. Pe 5 septembrie, de la ora 21:45, tricolorii vor intalni Spania la București, pe Arena Naționala, pentru ca pe 8 septembrie, de la…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei debuteaza pe teren propriu in preliminariile Euro 2020, marti, 26 martie, contra selecționatei din Insulele Feroe, la Cluj-Napoca, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, de la ora 21:45 (Pro TV). Tricolorii se prezinta in fața propriilor suporteri la trei zile dupa…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei va debuta in preliminariile pentru EURO 2020, in Suedia, sambata, 23 martie. Partida Suedia - Romania se va juca pe Friends Arena din Stockholm, cu incepere de la ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei, in direct la Pro TV). Suedia - Romania 0-0 (sambata, ora 19.00)…

- SUEDIA ROMANIA. Cosmin Contra mai are dubii in privința a doua posturi de titular și e optimist in privința unui rezultat bun la Stockholm. "Suntem increzatori ca putem face un meci mare, dar ne mulțumim și cu un rezultat de egalitate. Nu trebuie sa negam asta. Fizic, echipa Suediei este un pic superioara.…

- Azi, de la ora 18:00, la Mogoșoaia are loc primul antrenament al naționalei Romaniei. Elevii lui Cosmin Contra incep pregatirea primelor jocuri din preliminariile Campionatului European. S-au alaturat lotului Nița, Pantilimon, Anton, Moți, Grigore, Keșeru, Chipciu, Bancu, Cicaldau, Baluța, Hagi, Manea,…