- Echipa naționala a Romaniei intalnește, vineri, reprezentantiva Norvegiei, in a treia etapa a Grupei F din cadrul preliminariilor Campionatului European 2020. Cu trei puncte adunate din primele doua meciuri, Romania are nevoie de victorie la Oslo. Partida de pe stadionul Ullevaal va fi in direct pe…

- Reprezentativa Romaniei o va intalni vineri, 7 iunie, de la ora 21:45, la Oslo, pe echipa naționala a Norvegiei in al treilea joc din preliminariile Campionatului European 2020, turneu final la care Bucureștiul gazduiește patru partide, potrivit Mediafax.Rezultatele obținute de tricolori pana…

- NORVEGIA-ROMANIA EURO 2020. Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca nationala Norvegiei este o echipa cu jucatori tineri, care evolueaza foarte bine pe contraatac.

- Naționala Romaniei a ajuns miercuri seara la Oslo, locul unde „tricolorii" vor evolua vineri contra Norvegiei, in preliminariile EURO 2020. Azi, jucatorii lui Cosmin Contra s-au plimbat pentru prima oara prin capitala orașului nordic. Victor Vrinceanu, jurnalist la Gazeta Sporturilor, și fotoreporterul…

- Romania se dueleaza vineri cu Norvegia, in deplasare, de la ora 21:45, intr-o partida extrem de importanta din preliminariile EURO 2020. Victor Vrinceanu, jurnalist la Gazeta Sporturilor, și fotoreporterul Cristi Preda transmit cele mai noi informații de la Oslo, locul unde Romania va evolua vineri…

- Romania va juca pe 7 iunie la Oslo, contra Norvegiei, in Grup F a preliminariilor EURO 2020. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV, de la ora 21:45. Orașul Oslo are un sistem de transport in comun foarte bine pus la punct așa ca mulți cetațeni prefera sa calatoreasca cu autobuzul, metroul…

- ​Nationala de handbal feminin a României a pierdut, sâmbata, si a doua partida din Golden League, cu reprezentativa Norvegiei, scor 27-31 (15-16), la Boulazac. Tricolorele au bifat al doilea esec la turneul amical din Franta, iar duminica vor întâlni Danemarca, scrie News.ro.Sâmbata…