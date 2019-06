Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu FRF TV, Alexandru Maxim, 28 de ani, ii remarca pe cei mai tineri dintre tricolori și spune ca EURO 2020 poate fi scena pe care se lanseaza o noua generație de succes. Mijlocașul lui Mainz și al echipei naționale, cu 34 de selecții și 3 goluri pentru Romania, a subliniat importanța partidei…

- Tricolorii se reunesc sambata, 1 iunie, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, inaintea partidelor din deplasare cu Norvegia (vineri, 7 iunie) și Malta (luni, 10 iunie) preliminariile EURO 2020. Incepand cu ora 18:00 se va desfașura antrenament deschis in totalitate suporterilor și reprezentanților…

- Cosmin Contra primeste intariri zi de zi la Mogosoaia, locul unde Romania pregateste meciurile 2 si 3 din preliminarile Campionatului European din 2020. Potrivit FRF.ro, joi, s-au alaturat lotului de 12 jucatori inca 3 nume, Ianis Hagi, Alexandru Chipciu si Claudiu Keseru potrivit mediafax.Selectionerul…

- FRF a anuntat ca biletele pentru urmatoarele doua meciuri din preliminariile EURO 2020 sunt disponibile online. România va întâlni Norvegia la Oslo, pe 7 iunie, iar trei zile mai târziu va juca tot în deplasare, cu Malta.

- Federația Româna de Fotbal a anunțat, marți, stadioanele pe care va disputa prima reprezentativa urmatoarele doua meciuri considerate <acasa> din preliminariile pentru Euro 2020. Astfel, duelul cu Spania va avea loc pe Arena Naționala, iar cel cu Malta la Ploiești, pe Ilie Oana.Clasamentul…

- ​Turcul Halil Umut Meler arbitreaza meciul România - Insulele Feroe, care se va disputa, marti, de la ora 21.45, în grupa F de calificare la Campionatul European, informeaza News.ro. Halil Umut Meler va fi ajutat de Esat Sancaktar si Ibrahim Çaglar Uyarcan, iar rezerva va fi Mete…

- Nationala de fotbal a Romaniei va intalni reprezentativa Suediei, in deplasare, sambata, 23 martie, de la ora 19, in prima partida din cadrul preliminariilor Campionatului European din 2020. Meciul va fi transmis in direct pe Pro TV. Trei zile mai tarziu, marti, 26 martie, la Cluj, Romania va infrunta…

- "Este greu sa vii dupa o generatie care a castigat tot", a declarat Alvaro Morata, atacantul nationalei de fotbal a Spaniei, inaintea meciurilor cu Norvegia si Malta din Grupa F a preliminariilor EURO 2020, in care este si Romania, scrie EFE. Varful lui Atletico Madrid a subliniat cat de greu este pentru…