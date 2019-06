Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra a analizat, la cald, prestatia tricolorilor in partida Norvegia - Romania 2-2, la Oslo. "Gurita" a catalogat drept un egal norocos rezultatul obtinut si a dat vina pe jucatori pentru greselile copilaresti de la cele doua goluri incasate. Selectionerul Romaniei a anuntat ca Ianis Hagi…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a analizat remiza obținuta de Romania in Norvegia, scor 2-2. Gurița recunoaște ca remiza obținuta a fost una norocoasa și anunța ca Ianis Hagi va fi titular in meciul cu Malta de lunea viitoare. „A fost un egal norocos, dupa fel in care am jucat pana…

- România a remizat în deplasare, la Oslo, 2-2 cu Norvegia, în preliminariile Euro 2020. Golul egalarii a fost marcat de trupa antrenata de Cosmin Contra, în prelungiri, de Claudiu Keseru.

- NORVEGIA ROMANIA. Razvan Marin, fotbalistul pe care Cosmin Contra l-a numit in mai multe randuri liderul noii generații a Romaniei, a suferit o contractura musculara și va rata meciul NORVEGIA - ROMANIA.

- Naționala Romaniei a ajuns miercuri seara la Oslo, locul unde „tricolorii" vor evolua vineri contra Norvegiei, in preliminariile EURO 2020. Azi, jucatorii lui Cosmin Contra s-au plimbat pentru prima oara prin capitala orașului nordic. Victor Vrinceanu, jurnalist la Gazeta Sporturilor, și fotoreporterul…

- NORVEGIA ROMANIA. "Tricolorii" au ajuns, miercuri, la Oslo, pentru meciul NORVEGIA - ROMANAI din preliminariile EURO 2020. Romanii au intampinat deja primele probleme, din cauza conditiilor meteo.

- In meciul contra Norvegiei, Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, va trebui sa gaseasca soluția unei ecuații sensibile: titularizarea in linia mediana a lui Stanciu, 26 ani, sau Hagi jr., 20 ani. Cifrele din 2019 ale celor doi sunt net in favoarea fiului „Regelui", iar pentru „Gurița" ar fi simplu…

- Romania U21 a pierdut amicalul cu Spania U21, scor 0-1. Denis Draguș, obișnuit și cu prima echipa, pare a fi singura raza de lumina din jucatorii care au venit sa suplineasca absențele din lotul lui Radoi Vlad Nedelea, reporterul Gazetei Sporturilor, și fotoreporterul Raed Krishan sunt in Spania de…