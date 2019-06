Ionuț Chirila, 53 de ani, a trasat primele concluzii dupa remiza norocoasa obținuta de Romania in Norvegia, scor 2-2. Aflat in studioul GSP Live, tehnicianul a vorbit despre plusurile și minusurile naționalei lui Cosmin Contra. „Mental am fost bine, am crezut. Intrarile lui Hagi și Țucudean ne-au ajutat, au adus un plus de prospețime și inteligența. Am exercitat o presiune haotica, dar una buna din punct de vedere fizic. ...