Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra a analizat, la cald, prestatia tricolorilor in partida Norvegia - Romania 2-2, la Oslo. "Gurita" a catalogat drept un egal norocos rezultatul obtinut si a dat vina pe jucatori pentru greselile copilaresti de la cele doua goluri incasate. Selectionerul Romaniei a anuntat ca Ianis Hagi…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a analizat remiza obținuta de Romania in Norvegia, scor 2-2. Gurița recunoaște ca remiza obținuta a fost una norocoasa și anunța ca Ianis Hagi va fi titular in meciul cu Malta de lunea viitoare. „A fost un egal norocos, dupa fel in care am jucat pana…

- Ionuț Chirila, 53 de ani, a trasat primele concluzii dupa remiza norocoasa obținuta de Romania in Norvegia, scor 2-2. Aflat in studioul GSP Live, tehnicianul a vorbit despre plusurile și minusurile naționalei lui Cosmin Contra. „Mental am fost bine, am crezut. Intrarile lui Hagi și Țucudean ne-au…

- In meciul contra Norvegiei, Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, va trebui sa gaseasca soluția unei ecuații sensibile: titularizarea in linia mediana a lui Stanciu, 26 ani, sau Hagi jr., 20 ani. Cifrele din 2019 ale celor doi sunt net in favoarea fiului „Regelui", iar pentru „Gurița" ar fi simplu…

- Cosmin Contra primeste intariri zi de zi la Mogosoaia, locul unde Romania pregateste meciurile 2 si 3 din preliminarile Campionatului European din 2020. Potrivit FRF.ro, joi, s-au alaturat lotului de 12 jucatori inca 3 nume, Ianis Hagi, Alexandru Chipciu si Claudiu Keseru potrivit mediafax.Selectionerul…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat ieri, un lot format din 26 de jucatori pe care va miza in pregatirea partidelor cu Norvegia si Malta din preliminariile Euro-2020. Contra l-a luat sub tricolor pe Iulian Cristea (24 de ani) de la FCSB, i-a reconvocat pe Dan Nistor…

- Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, a anuntat lista celor de 26 de fotbalisti convocati pentru dubla cu Norvegia si Malta, din preliminariile Campionatului European din 2020, informeaza Mediafax.Citește și: FIFA ii da o veste proasta Romaniei: ADIO, Mondial in 2022 Contra…

- Romania a invins clar reprezentativa Insulelor Feroe, scor 4-1, dupa un meci excelent facut de tricolori. Prima repriza a fost una foarte buna, cu jucatorii lui Cosmin Contra marcand de trei ori in șapte minute. Scorul a fost deschis de Ciprian Deac, in timp ce Claudiu Keșeru a reușit o “dubla”, mutarile…