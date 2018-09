Norvegia: Premiul Rafto pentru drepturile omului a fost acordat unui jurist polonez

Premiul Rafto pentru drepturile omului a fost atribuit joi unui jurist polonez, Adam Bodnar, si institutiei pe care el o conduce, "tinte ale atacurilor" de la venirea la putere la Varsovia a Partidului Lege si Justitie (PiS), relateaza AFP.



In varsta de 41 de ani, Adam Bodnar este din septembrie 2015 mediatorul pentru drepturi civice in Polonia, drepturi uneori incalcate de guvernul conservator venit la putere cateva saptamani mai tarziu.



"De cand Partidul Lege si Justitie (PiS) a castigat alegerile din octombrie 2015 in Polonia, s-a folosit de majoritatea sa din Parlament…