Norvegia: Poliţia îl acuză de 'act terorist' pe atacatorul de la moschee Suspectul, identificat de presa norvegiana ca fiind Philip Manshaus, de 21 de ani, era acuzat de tentativa de omor pentru ca a deschis focul in moscheea Al-Noor, precum si de omor dupa descoperirea cadavrului surorii sale vitrege in varsta de 17 ani. Potrivit unui comunicat publicat luni dimineata, politia din Oslo a extins acuzatiile la 'act terorist'. Suspectul urmeaza sa compara in fata judecatorului luni, la ora locala 13:00 (11:00 GMT), in vederea plasarii sale in izolare totala timp de patru saptamani. Politia a cerut de asemenea ca audierea sa aiba loc cu usile inchise. Tanarul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

