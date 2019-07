Norvegia îşi consolidează poziţia de lider pe piaţa vehiculelor electrice Pentru reducerea poluarii si a emisiilor de carbon, Norvegia a introdus scutiri masive de taxe, iar utilizarea statiilor de incarcare si parcarile din centrul oraselor sunt gratuite, in timp ce liniile pentru autobuze pot fi folosite de masinile electrice. Astfel au crescut livrarile de vehicule pur electrice produse de Tesla, Nissan, Hyundai si BMW. Brandurile care nu ofera versiuni complet electrice, cum ar fi Ford si Mercedes-Benz (divizia de lux a Daimler), se confrunta cu un declin al vanzarilor. Cele doua companii au promis ca vor lansa pe piata norvegiana vehicule pur electrice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

