Norvegia decide daca renunta la investitiile in petrol si gaze

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi inca are speranțe la un post important in cadrul Procuraturii Europene, cu toate ca fosta șefa DNA pare sa nu respecte toate condițiile acestei funcții, adica nu a obținut cel mai mare grad profesional posibil in țara. Chiar și așa, dupa ce a pierdut gradul de colonel, Kovesi mai…

- Norvegia este una dintre cele mai bogate țari din lume. Fondul suveran de investitii al Norvegiei gestioneaza active in valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari. Autoritațile și-au propus sa construiasca prima autostrada subacvatica. Planul include cel mai adanc și mai lung tunel de roca din…

- Cu ghețari maiestuoși, fiorduri și munți, Norvegia este considerata una dintre cele mai frumoase țari din Europa. Totuși, terenul accidentat face destul de dificila calatoria dintr-o parte intr-alta a țarii. Mai mult de 1.000 de fiorduri de pe coasta de ...

- Campioana olimpica en-titre, Danemarca, va intalni reprezentativa Norvegiei in finala Campionatului Mondial 2019, dupa ce a eliminat, vineri, la Hamburg, detinatoarea trofeului, Franta, iar Norvegia a trecut de Germania, in semifinalele competitiei, relateaza News.ro.In prima semifinala a…

- Liderul USR, Dan Barna, a cerut, joi, guvernului sa abroge ordonanțele pe fiscal și fondul suveran, deoarece ”saboteaza stabilitatea economica”. El a mai cerut Executivului ”sa inceteze cu manipularea economica pe datele economice pentru ca este un lucru extraordinar foarte grav” potrivit mediafax.…

- Patru turisti din Suedia si Finlanda sunt in continuare disparuti joi, la o zi dupa ce au fost surprinsi cel mai probabil de o avalansa in zona arctica a Norvegiei, au anuntat reprezentanti ai Politiei locale, citati de Reuters. Avalansa s-a produs miercuri in regiunea Troms din nordul…

- Ungaria nu ne-a iertat nici de data asta: victorie de moral! Cine credea ca echipa Romaniei a facut cel mai slab meci al sau in intalnirea cu Olanda, s-a inșelat! O prestație și mai penibila - pentru pretențiile pe care le aveam - s-a produs in meciul de care depindea calificarea in semifinale - cel…

- Spania a jucat la fel de bine contra Norvegiei, in prima repriza, la fel cum o facuse si contra Romaniei, marti. Echipa lui Carlos Viver Arce avea un singur gol handicap dupa primele 30 de minute, 17-18, dar s-a aflat mult timp si la conducere. In partea a doua, nordicele au facut ordine pe teren. Cu…