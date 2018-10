Norvegia: Cetăţeanul rus arestat şi deţinut sub suspiciunea de spionaj va fi eliberat (oficial) Cetateanul rus arestat in urma cu o luna sub suspiciunea de spionaj in parlamentul norvegian va fi eliberat din detentie inaintea procesului, a anuntat vineri serviciul de securitate norvegian PST, citat de dpa. PST a declarat ca a retras un recurs depus joi impotriva unei hotarari a tribunalului districtual din Oslo care a ordonat eliberarea barbatului de 51 de ani, care neaga acuzatiile. Tribunalul din Oslo a explicat ca suspiciunile nu sunt suficient de puternice pentru a-l tine pe barbat in detentie. PST formulase un recurs si a declarat ca investigatiile continua. "Aceasta este decizia corecta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

