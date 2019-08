Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile norvegiene in domeniul sigurantei nucleare au anuntat joi ca au detectat infime cantitati de iod radioactiv in regiunea de frontiera cu Rusia, in zilele care au urmat unei explozii intr-o baza militara rusa, relateaza AFP.

- Autoritatile norvegiene sunt in stare de alerta maxima, dupa ce au detectat iod radioactiv la granita cu Rusia. Descoperirea a fost facuta pe 9 august in filtrele de aer ale unei statii de monitorizare a...

- Autoritatea responsabila de siguranta nucleara din Norvegia analizeaza cantitati mici de iod radioactiv detectat in aer, in nordul tarii, la cateva zile dupa explozia nucleara din Rusia, informeaza Reuters.

- Dupa doua zile de tacere, Moscova a recunoscut in cele din urma ca explozia produsa joia trecuta la o baza situata in Marele Nord al Rusiei, nu departe de Arhanghelsk, a avut un caracter nuclear. Mai mulți experți relativizeaza, insa, nivelul de radioactivitate emis. Ce s-a intamplat, de fapt, la baza…

- Președintele rus Vladimir Putin a dezvaluit la trei zile dupa incident ca submarinul la bordul caruia a izbucnit un incendiu in urma carui au murit 14 marinari era alimentat cu energie produsa de un reactor nuclear. Oficialii ruși susțin ca reactorul a fost izolat in timpul incendiului și se afla in…

- Doua nave militare americane se afla in Marea Neagra pentru a participa la un exercitiu NATO desfasurat in largul Ucrainei, iar Administratia Vladimir Putin a avertizat ca monitorizeaza cu atentie activitatile militare si poate reactiona "rapid" la "situatii de urgenta".Nava de interventie…

- Acesta continea milioane de oua de insecte, care au ajuns astfel pe camp. Potrivit localnicilor, Andrei Savchenko, vinovat de aceasta situatie, ar fi folosit tone din acest fertilizator, arata Live Science, care citeaza presa din Rusia. Autoritatile au deschis o ancheta, in urma careia se va stabili…

- Statele membre ale organizatiei au votat anul trecut crearea Echipei de Investigatie si Identificare (IIT), o decizie careia i s-au opus Damascul si aliatul sau Rusia. 'Siria refuza sa recunoasca decizia si sa se confrunte cu oricare din implicatiile si efectele ce decurg din aceasta', a declarat…