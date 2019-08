Norvegia a detectat cantităţi infime de iod radioactiv în apropiere de Rusia Esantioanele respective au fost colectate intr-o statie de filtrare a aerului la Svanhovd, in nordul tarii, in apropierea imediata a frontierei cu Rusia, intre 9 si 12 august.



La 10 august, Agentia nucleara rusa Rosatom comunicase despre o explozie soldata cu cinci morti cu doua zile mai devreme la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei).



"La ora actuala, nu este posibil sa se stabileasca daca ultima dectare de iod (radioactiv) este legata de accidentul din Arhanghelsk", a subliniat Autoritatea norvegiana de radioprotectie si de securitate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

