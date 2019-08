Norvegia a depistat iod radioactiv la granița cu Rusia Norvegia a detectat iod radioactiv in aer la granița cu Rusia. Iodul radioactiv a fost identificat in filtrele unei stații de monitorizare a radioactivitații, in perioada 9-12 august. Cu o zi inainte, la 8 august, a avut loc un incident nuclear, mai exact explozia unei rachete cu combustibil lichid intr-o baza militara rusa din regiunea Arhanghelsk. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

- Esantioanele respective au fost colectate intr-o statie de filtrare a aerului la Svanhovd, in nordul tarii, in apropierea imediata a frontierei cu Rusia, intre 9 si 12 august, informeaza agerpres.ro. La 10 august, Agentia nucleara rusa Rosatom comunicase despre o explozie soldata cu cinci morti cu doua…

- Alerta în Norvegia, la granița cu Rusia. În nordul țarii, la o stație de filtrare, au fost depistate cantitați mici de iod radioactiv. Nivelul detectat este foarte scazut și nu dauneaza oamenilor și nici mediului, asigura specialistii.

- Autoritatile norvegiene de securitate nucleara au anuntat joi ca au detectat cantitati infime de iod radioactiv in regiunea de la frontiera cu Rusia in zilele care au urmat unei explozii la o baza militara ruseasca, informeaza France Presse, citata de Agerpres. Esantioanele respective au fost colectate…

- Autoritatile norvegiene sunt in stare de alerta maxima, dupa ce au detectat iod radioactiv la granita cu Rusia. Descoperirea a fost facuta pe 9 august in filtrele de aer ale unei statii de monitorizare a...

- Autoritatea responsabila de siguranta nucleara din Norvegia analizeaza cantitati mici de iod radioactiv detectat in aer, in nordul tarii, la cateva zile dupa explozia nucleara din Rusia, informeaza Reuters.

- Dupa doua zile de tacere, Rusia a recunoscut ca explozia de joi de la o baza de lansare a rachetelor din Nordul indepartat a fost nucleara. Intr-o declaratie, agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat ca cinci membri ai personalului sau au fost ucisi in explozie, adaugand ca alte trei persoane au fost…

- Majoritatea covârsitoare a norvegienilor considera ca Rusia si presedintele acestei tari, Vladimir Putin, reprezinta o amenintare pentru întreaga lume - potrivit unui sondaj Ipsos, comandat de ziarul Dagbladet. Studiul sociologic arata ca 67% din populatia Norvegiei considera ca Putin si…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. 18 mai 13.15 DEN - SUA 13.15 LAT vs RUS 17.15 CAN vs GER 17.15 ITA vs NOR 21.15…