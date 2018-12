Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal a Romaniei a ajuns la Nancy, unde pune la cale atacul asupra nationalei Olandei de duminica, din grupa principala a Campionatului European. Dupa victoria memorabila impotriva Norvegiei, campioanele promit spectacol și victorie cu Olanda.

- Nationala Romaniei a castigat Grupa D a Campionatului European de handbal feminin si incepe de pe locul 1 si grupa principala de la Nancy, scrie Mediafax.Tricolorele parcurg azi aproape 1.000 de kilometri pana la viitorul loc de desfasurare al jocurilor, dar au trei zile la dispozitie pentru…

- Romania s-a calificat, miercuri, in Grupa Principala II si va porni cu 4 puncte. Programul Romaniei in Grupa Principala II este urmatorul: Romania - Olanda, duminica, 9 decembrie, de la ora 19:00 Romania - Spania, marti, 11 decembrie, de la ora 19:00 Romania - Ungaria,…

- Norvegia, detinatoarea titlului, cu scorul de 31-23 (18-12), miercuri, la Brest, in ultimul sau meci din Grupa D a Campionatului European de handbal feminin – EHF EURO 2018 din Franta. Tricolorele au facut un meci remarcabil, obtinand prima victorie in ...

- Nationala feminina a intrat in febra partidei cu Norvegia, programata miercuri, de la ora 22:00 (TVR), decisiva pentru locul 1 in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Atmosfera este foarte buna in tabara tricolora, dupa doua victorii cu Cehia (31-28) si Germania...

- Norvegia este sub mare presiune inaintea partidei cu Romania, programata miercuri, de la ora 22:00, in Grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Formatia lui Thorir Heirgeirsson are nevoie de doua puncte, altfel va pleca cu mana goala in grupa principala de la Nancy.

- Campioana europeana en-titre la handbal feminin, Norvegia, a invins, luni, in grupa D, a Romaniei, reprezentativa Cehiei, cu scorul de 31-17 (20-10), si a obtinut primele doua puncte in competitie. Romania, cu 4, s-a calificat in grupa principala 2, iar miercuri va evolua chiar in compania Norvegiei,…

- Cele mai bune 16 natiuni europene, inclusiv Romania, se infrunta incepand de joi 29 noiembrie la editia 2018 a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018, organizat in sase orase din Franta pana pe 16 decembrie. Nationala Romaniei, condusa de spaniolul Ambros Martin si de…